Диетолог предупредила об опасности добавок из кукурузы в эпоху коронавируса
При этом на сами зёрна данное предупреждение не распространяется, уточнила специалист.
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Экстракты, отвары и настои из кукурузы находят широкое применение в медицине. Однако во время пандемии CoViD-19 эти средства не стоит использовать. О причинах в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, диетолог и гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.
По словам эксперта, препараты из кукурузных рылец (волокна, окружающие початок) используют для улучшения работы желудочно-кишечного тракта, ускорения заживления ран, уменьшения воспалительных процессов. Вместе с тем исследования показали, что они могут привести к сгущению крови и увеличению числа тромбоцитов.
"Кукурузные рыльца можно встретить в виде биодобавок. Они обладают множеством положительных свойств, их назначают часто, это аптечный продукт. Но после перенесённого коронавирус (да и вообще в ситуации пандемии) их лучше не употреблять, потому что они могут сгущать кровь", — сказала Арзуманян.
Диетолог уточнила, что на саму кукурузу данное ограничение не распространяется, так как это полезный продукт, который содержит необходимые организму микроэлементы и витамины, улучшает состав микробиоты и снижает риск появления онкологических заболеваний. Однако есть люди, которым кукуруза противопоказана, — аллергики. У них при употреблении зёрен растения может развиться крапивница, дерматит или реакция желудочно-кишечного тракта.
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