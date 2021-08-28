Диетолог предупредила об опасности добавок из кукурузы в эпоху коронавируса

Экстракты, отвары и настои из кукурузы находят широкое применение в медицине. Однако во время пандемии CoViD-19 эти средства не стоит использовать. О причинах в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, диетолог и гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.

По словам эксперта, препараты из кукурузных рылец (волокна, окружающие початок) используют для улучшения работы желудочно-кишечного тракта, ускорения заживления ран, уменьшения воспалительных процессов. Вместе с тем исследования показали, что они могут привести к сгущению крови и увеличению числа тромбоцитов.

"Кукурузные рыльца можно встретить в виде биодобавок. Они обладают множеством положительных свойств, их назначают часто, это аптечный продукт. Но после перенесённого коронавирус (да и вообще в ситуации пандемии) их лучше не употреблять, потому что они могут сгущать кровь", — сказала Арзуманян.