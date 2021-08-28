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Пушков объяснил, что "скрывают" скандальные плакаты с "немецким Калининградом"

По словам сенатора, похоже, что их авторами являются правые радикалы. Вместе с тем подобные взгляды есть в военных и других кругах, отметил Пушков.

28 августа, 03:47
<p>Фото © <a href="https://www.nordkurier.de/mecklenburgische-schweiz/warum-haengt-ein-72-jahre-altes-wahlplakat-der-cdu-in-teterow-2444810308" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nordkurier.de</a></p>

Фото © nordkurier.de

Сенатор Алексей Пушков рассказал, что могут скрывать немецкие агитационные плакаты, на которых Калининградская область изображена частью Германии. Своё мнение он выразил в телеграм-канале.

По словам политика, надпись, которая нанесена на изображённых на баннере территориях к востоку от современной ФРГ, переводится как "Мы не забываем".

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В МИД РФ отреагировали на появление в ФРГ плакатов с "немецким Калининградом"

"Похоже на дело рук правых радикалов, но подобные взгляды есть и в военных, и в других кругах. В нынешней Германии с её выраженной политкорректностью, официальной любовью к мигрантам и правозащитным либерализмом могут скрываться — и наверняка скрываются — большие идейные и политические сюрпризы. Эти плакаты напоминают нам об этом. Чтобы мы тоже не забыли", — подчеркнул Пушков.

Напомним, что плакаты с российской Калининградской областью в составе Германии появились на улицах федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Это оказались копии предвыборных листовок 1949 года с картой Германии в довоенных границах. Также на этих плакатах в составе Германии показаны Восточная Пруссия и часть нынешней Польши. Агитационная продукция 72-летней давности была посвящена Христианско-демократическому союзу (ХДС) и Христианско-социальному союзу (ХСС).

"Надеемся, это ошибка дизайнера": Власти Калининградской области отреагировали на скандал с немецкими плакатами

"Надеемся, это ошибка дизайнера": Власти Калининградской области отреагировали на скандал с немецкими плакатами

На скандальные плакаты отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эти листовки не имеют отношения к официальной позиции Берлина, который "не подвергает сомнению территориальную целостность Российской Федерации", но реакция российской стороны тем не менее негативная. В Совфеде назвали акцию безобразием и потребовали от немецких властей принять все необходимые меры после инцидента.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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