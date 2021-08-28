Пушков объяснил, что "скрывают" скандальные плакаты с "немецким Калининградом"

Сенатор Алексей Пушков рассказал, что могут скрывать немецкие агитационные плакаты, на которых Калининградская область изображена частью Германии. Своё мнение он выразил в телеграм-канале.

По словам политика, надпись, которая нанесена на изображённых на баннере территориях к востоку от современной ФРГ, переводится как "Мы не забываем".

"Похоже на дело рук правых радикалов, но подобные взгляды есть и в военных, и в других кругах. В нынешней Германии с её выраженной политкорректностью, официальной любовью к мигрантам и правозащитным либерализмом могут скрываться — и наверняка скрываются — большие идейные и политические сюрпризы. Эти плакаты напоминают нам об этом. Чтобы мы тоже не забыли", — подчеркнул Пушков.

Напомним, что плакаты с российской Калининградской областью в составе Германии появились на улицах федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Это оказались копии предвыборных листовок 1949 года с картой Германии в довоенных границах. Также на этих плакатах в составе Германии показаны Восточная Пруссия и часть нынешней Польши. Агитационная продукция 72-летней давности была посвящена Христианско-демократическому союзу (ХДС) и Христианско-социальному союзу (ХСС).