Пушков объяснил, что "скрывают" скандальные плакаты с "немецким Калининградом"
По словам сенатора, похоже, что их авторами являются правые радикалы. Вместе с тем подобные взгляды есть в военных и других кругах, отметил Пушков.
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Сенатор Алексей Пушков рассказал, что могут скрывать немецкие агитационные плакаты, на которых Калининградская область изображена частью Германии. Своё мнение он выразил в телеграм-канале.
По словам политика, надпись, которая нанесена на изображённых на баннере территориях к востоку от современной ФРГ, переводится как "Мы не забываем".
"Похоже на дело рук правых радикалов, но подобные взгляды есть и в военных, и в других кругах. В нынешней Германии с её выраженной политкорректностью, официальной любовью к мигрантам и правозащитным либерализмом могут скрываться — и наверняка скрываются — большие идейные и политические сюрпризы. Эти плакаты напоминают нам об этом. Чтобы мы тоже не забыли", — подчеркнул Пушков.
Напомним, что плакаты с российской Калининградской областью в составе Германии появились на улицах федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Это оказались копии предвыборных листовок 1949 года с картой Германии в довоенных границах. Также на этих плакатах в составе Германии показаны Восточная Пруссия и часть нынешней Польши. Агитационная продукция 72-летней давности была посвящена Христианско-демократическому союзу (ХДС) и Христианско-социальному союзу (ХСС).
"Надеемся, это ошибка дизайнера": Власти Калининградской области отреагировали на скандал с немецкими плакатами
На скандальные плакаты отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эти листовки не имеют отношения к официальной позиции Берлина, который "не подвергает сомнению территориальную целостность Российской Федерации", но реакция российской стороны тем не менее негативная. В Совфеде назвали акцию безобразием и потребовали от немецких властей принять все необходимые меры после инцидента.
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