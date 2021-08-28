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На Instagram "Манчестер Юнайтед" после перехода Роналду подписалось 2 млн человек

При этом сам пост о возвращении Криштиану набрал почти 11,5 миллиона отметок "мне нравится".

28 августа, 05:08
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRtRA2nrCtt/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cristiano</a></p>

Фото © Instagram / cristiano

После того как "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе из "Ювентуса" португальского нападающего Криштиану Роналду, на страницу английского клуба в "Инстаграме" подписалось два миллиона человек.

До этой новости у инстаграм-аккаунта манкунианцев было 43,1 миллиона подписчиков. За несколько часов их число выросло до 45,1 миллиона. Пост о возвращении Криштиану набрал почти 11,5 миллиона отметок "мне нравится".

"Отдал клубу сердце и душу": Роналду попрощался с "Ювентусом" перед переходом в "Манчестер Юнайтед"

"Отдал клубу сердце и душу": Роналду попрощался с "Ювентусом" перед переходом в "Манчестер Юнайтед"

Тем временем журналист Самуэль Лакхорст сообщил в "Твиттере", что к трансферу приложил руку легендарный тренер "красных дьяволов" Алекс Фергюсон. Утверждается, что только после того, как футболист поговорил со своим бывшим наставником, клуб сделал предложение о трансфере.

Напомним, с 2003 по 2009 год португалец уже выступал за английский клуб, выиграв с ним три чемпионата Англии и Лигу чемпионов. Накануне он вернулся на "Олд Траффорд".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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