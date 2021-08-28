На Instagram "Манчестер Юнайтед" после перехода Роналду подписалось 2 млн человек

После того как "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе из "Ювентуса" португальского нападающего Криштиану Роналду, на страницу английского клуба в "Инстаграме" подписалось два миллиона человек.

До этой новости у инстаграм-аккаунта манкунианцев было 43,1 миллиона подписчиков. За несколько часов их число выросло до 45,1 миллиона. Пост о возвращении Криштиану набрал почти 11,5 миллиона отметок "мне нравится".

Тем временем журналист Самуэль Лакхорст сообщил в "Твиттере", что к трансферу приложил руку легендарный тренер "красных дьяволов" Алекс Фергюсон. Утверждается, что только после того, как футболист поговорил со своим бывшим наставником, клуб сделал предложение о трансфере.