На Instagram "Манчестер Юнайтед" после перехода Роналду подписалось 2 млн человек
При этом сам пост о возвращении Криштиану набрал почти 11,5 миллиона отметок "мне нравится".
Фото © Instagram / cristiano
После того как "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе из "Ювентуса" португальского нападающего Криштиану Роналду, на страницу английского клуба в "Инстаграме" подписалось два миллиона человек.
До этой новости у инстаграм-аккаунта манкунианцев было 43,1 миллиона подписчиков. За несколько часов их число выросло до 45,1 миллиона. Пост о возвращении Криштиану набрал почти 11,5 миллиона отметок "мне нравится".
Тем временем журналист Самуэль Лакхорст сообщил в "Твиттере", что к трансферу приложил руку легендарный тренер "красных дьяволов" Алекс Фергюсон. Утверждается, что только после того, как футболист поговорил со своим бывшим наставником, клуб сделал предложение о трансфере.
Напомним, с 2003 по 2009 год португалец уже выступал за английский клуб, выиграв с ним три чемпионата Англии и Лигу чемпионов. Накануне он вернулся на "Олд Траффорд".
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