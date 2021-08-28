На Украине решили "испортить жизнь" Поклонской при её назначении послом РФ в Кабо-Верде
Для этого в Киеве хотят проверить, является ли она ещё гражданкой Незалежной. Стоит отметить, что сама Поклонская ранее заявляла, что отказалась от украинского гражданства ещё в 2014 году.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева появится шанс "испортить жизнь" депутату Госдумы Натальи Поклонской, если её назначат послом РФ в Кабо-Верде.
"Я слышал это на уровне каких-то допущений. Надо проверить, является ли она ещё гражданкой Украины. Если она ей остаётся, то у нас есть возможности испортить ей жизнь", — сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".
При этом дипломат отметил, что если Поклонская является только гражданкой России, то "испортить ей жизнь" у Киева не выйдет.
Стоит отметить, что сама Поклонская четыре года назад заявляла, что вышла из украинского гражданства ещё в 2014 году.
Напомним, ранее стало известно, что Поклонскую могут назначить послом России в Кабо-Верде. Комитет по международным делам, заместителем председателя которого является депутат, в ближайшее время проведёт заседание по этому вопросу.
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