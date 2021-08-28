НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Украине решили "испортить жизнь" Поклонской при её назначении послом РФ в Кабо-Верде

Для этого в Киеве хотят проверить, является ли она ещё гражданкой Незалежной. Стоит отметить, что сама Поклонская ранее заявляла, что отказалась от украинского гражданства ещё в 2014 году.

28 августа, 05:24
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева появится шанс "испортить жизнь" депутату Госдумы Натальи Поклонской, если её назначат послом РФ в Кабо-Верде.

"Я слышал это на уровне каких-то допущений. Надо проверить, является ли она ещё гражданкой Украины. Если она ей остаётся, то у нас есть возможности испортить ей жизнь", — сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

При этом дипломат отметил, что если Поклонская является только гражданкой России, то "испортить ей жизнь" у Киева не выйдет.

Эксперт оценил возможность назначения Поклонской послом в Кабо-Верде

Эксперт оценил возможность назначения Поклонской послом в Кабо-Верде

Стоит отметить, что сама Поклонская четыре года назад заявляла, что вышла из украинского гражданства ещё в 2014 году.

"Киев отключил нас от всего": Поклонская рассказала, что происходило в Крыму после Майдана

"Киев отключил нас от всего": Поклонская рассказала, что происходило в Крыму после Майдана

Напомним, ранее стало известно, что Поклонскую могут назначить послом России в Кабо-Верде. Комитет по международным делам, заместителем председателя которого является депутат, в ближайшее время проведёт заседание по этому вопросу.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Эксперт оценил возможность назначения Поклонской послом в Кабо-Верде

вчера в 10:50

Посольство США предупредило о радикалах на гей-парадах на Украине

сегодня в 02:57

"Пытаются сделать нас козлом отпущения": Посольство Китая жёстко отреагировало на доклад США о происхождении ковида

сегодня в 04:44

"Вам сколько лет, товарищ водитель?": В Приангарье подросток попался полицейским за рулём авто, когда вёз пьяного отца домой

сегодня в 05:45

Диетолог назвала категории людей, которым опасно худеть

сегодня в 05:35

Новости партнеров

Layer 1