На Украине решили "испортить жизнь" Поклонской при её назначении послом РФ в Кабо-Верде

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева появится шанс "испортить жизнь" депутату Госдумы Натальи Поклонской, если её назначат послом РФ в Кабо-Верде.

"Я слышал это на уровне каких-то допущений. Надо проверить, является ли она ещё гражданкой Украины. Если она ей остаётся, то у нас есть возможности испортить ей жизнь", — сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

При этом дипломат отметил, что если Поклонская является только гражданкой России, то "испортить ей жизнь" у Киева не выйдет.