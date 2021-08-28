Диетолог назвала категории людей, которым опасно худеть

Для некоторых категорий людей похудение опасно для здоровья. Кому худеть противопоказано, рассказала нутрициолог, член Российского союза диетологов Мария Волченкова.

По словам специалиста, в первую очередь речь идёт о лицах, имеющих в анамнезе анорексию или расстройство пищевого поведения, а также тех, кто выбирает несбалансированные диеты или диеты, основанные на экстремально низкой калорийности.

"При похудении важно учитывать свой текущий вес — если он находится на нижней границе нормы, а тем более если в анамнезе есть анорексия и РПП, похудение может быть опасно. Во-первых, потому что при анорексии вес и так недостаточный, а во-вторых, у человека и так полностью нарушены взаимоотношения с едой и собственным телом", — пояснила диетолог в беседе с агентством "Прайм".

Врач добавила, что вредными для здоровья являются гречневая, кефирная, фруктовая и другие монодиеты. Такое питание может привести к снижению скорости обменных процессов. Как отметила эксперт, при снижении веса крайне важно получать достаточное количество белка и хороших жиров.

Диетолог подчеркнула, что есть категории людей, которым похудение необходимо. Как правило, это люди, страдающие "ожирением", провоцирующим возникновение по меньшей мере 13 типов онкологических заболеваний, а также значительно увеличивающим риск сердечно-сосудистых заболеваний, патологий суставов и повышенного артериального давления.