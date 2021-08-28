Талибы завладели американским оружием и техникой на $85 млрд
Сегодня в их распоряжении свыше 70 тысяч машин, сотни тысяч винтовок и пистолетов, а также самолёты и вертолёты.
Фото © ТАСС / EPA
После захвата всей территории Афганистана боевики радикального движения Талибан* заполучили оружия и военной техники Вооружённых сил США на сумму свыше 85 миллиардов долларов. Об этом сообщил член Палаты представителей США Джим Бэнкс.
По словам конгрессмена, после поспешного вывода американских войск из страны в распоряжении талибов оказались 75 тысяч различных машин, 600 тысяч единиц оружия разных видов, а также 200 воздушных судов, включая новейшие вертолёты Black Hawk. По оценке Бэнкса, сегодня у боевиков этих вертолётов больше, чем у 85 процентов стран мира.
"Если это оружие будет использовано сейчас или в будущем, чтобы наносить ущерб, ранить или убивать американцев, кровь будет на руках Джо Байдена", — цитирует конгрессмена издание Independent.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Произошедшее вызвало волну критики в адрес американского президента. В частности, на него ополчился экс-лидер Штатов Дональд Трамп, заявив, что ситуация в Афганистане стала одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — не что иное, как капитуляция.
Лайф также разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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