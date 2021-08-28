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Талибы завладели американским оружием и техникой на $85 млрд

Сегодня в их распоряжении свыше 70 тысяч машин, сотни тысяч винтовок и пистолетов, а также самолёты и вертолёты.

28 августа, 05:55
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

После захвата всей территории Афганистана боевики радикального движения Талибан* заполучили оружия и военной техники Вооружённых сил США на сумму свыше 85 миллиардов долларов. Об этом сообщил член Палаты представителей США Джим Бэнкс.

По словам конгрессмена, после поспешного вывода американских войск из страны в распоряжении талибов оказались 75 тысяч различных машин, 600 тысяч единиц оружия разных видов, а также 200 воздушных судов, включая новейшие вертолёты Black Hawk. По оценке Бэнкса, сегодня у боевиков этих вертолётов больше, чем у 85 процентов стран мира.

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"Если это оружие будет использовано сейчас или в будущем, чтобы наносить ущерб, ранить или убивать американцев, кровь будет на руках Джо Байдена", — цитирует конгрессмена издание Independent.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Произошедшее вызвало волну критики в адрес американского президента. В частности, на него ополчился экс-лидер Штатов Дональд Трамп, заявив, что ситуация в Афганистане стала одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — не что иное, как капитуляция.

Лайф также разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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