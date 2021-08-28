Талибы завладели американским оружием и техникой на $85 млрд

После захвата всей территории Афганистана боевики радикального движения Талибан* заполучили оружия и военной техники Вооружённых сил США на сумму свыше 85 миллиардов долларов. Об этом сообщил член Палаты представителей США Джим Бэнкс.

По словам конгрессмена, после поспешного вывода американских войск из страны в распоряжении талибов оказались 75 тысяч различных машин, 600 тысяч единиц оружия разных видов, а также 200 воздушных судов, включая новейшие вертолёты Black Hawk. По оценке Бэнкса, сегодня у боевиков этих вертолётов больше, чем у 85 процентов стран мира.

"Если это оружие будет использовано сейчас или в будущем, чтобы наносить ущерб, ранить или убивать американцев, кровь будет на руках Джо Байдена", — цитирует конгрессмена издание Independent.

Лайф также разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.