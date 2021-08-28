Торжественное открытие фестиваля "Спасская башня" состоялось на Красной площади в Москве. Видео © LIFE

В пятницу, 27 августа, на Красной площади в Москве состоялось торжественное открытие Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

В торжественной церемонии приняло участие около 1200 военных музыкантов, которые выступили со старинными маршами, вальсами и современными произведениями. Собравшиеся на трибунах зрители поделились с Лайфом впечатлениями об увиденном.

"Мы пришли сюда потому, что ходим уже не первый раз. Это уже старая добрая традиция. Нравится всё, атмосфера праздничная"; "Нам очень понравились вэдэвэшники, ребята — вообще просто огонь. Классная форма у ребят из Катара, классные волынки"; "Всё замечательно, очень понравилось, особенно зарубежные гости великолепны, суворовцы — любимцы наши. Каждый год уже лет пять хожу, и каждый раз как первый раз радость"; "Очень позитивно, насыщенно, я первый раз вообще на этом фестивале, мне понравилось", — рассказали зрители.

Помимо России в этом году в фестивале принимают участие военные коллективы из Белоруссии, Греции, Мексики и Катара. Представители Катара рассказали, что для них большая честь выступать на данном мероприятии.

"Мы очень рады участвовать в этом фестивале. Мы знаем, что он международный, поэтому для нас это большая честь. Мы впервые представляем свою родину Катар на этом фестивале, чему мы бесконечно рады", — отметил представитель Парадного расчёта Вооружённых сил Катара Махфуд бен Мохсэн Абадли.