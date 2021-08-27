Таких совпадений не бывает: Взрывы в Казахстане могут стать сигналом вывода республики из сферы влияния России на Запад Политолог Дмитрий Родионов — о том, что за возможной диверсией в Казахстане может скрываться попытка поменять правительство Казахстана и реализовать идею США о размещении американской военной базы. 27 августа, 16:29 Фото © Shutterstock

Вчерашние взрывы в Афганистане заслонили в информационной повестке не менее резонансное событие в Казахстане. И не менее важное с точки зрения геополитических последствий. На складе воинской части в Жамбылской области (юг Казахстана) произошёл пожар, приведший к взрыву боеприпасов. Погибло пятеро военнослужащих, около 90 человек пострадали. При этом, как сообщил министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев, причиной мог стать поджог.

В любом случае инцидент уже точно не останется без последствий. Ермекбаев также заявил, что подаст в отставку после ликвидации последствий ЧП. "В первую же минуту после сообщения о взрывах принял решение подать в отставку", — отметил он, добавив, правда, что "решение примет глава государства". Сейчас его главная цель — "скорейшая ликвидация последствий происшествия".

Честно сказать, не очень верю в совпадения, да, и говорят, что снаряд (простите за не совсем уместную тавтологию) дважды в одну воронку не падает, но совпадения могут оказаться не случайными. Нурлан Ермекбаев был назначен министром обороны Казахстана в августе 2018 года. Его предшественник, Сакен Жасузаков, был уволен президентом в связи со взрывами в воинской части в Арыси Туркестанской области, произошедшими 24 июня 2018-го. Тогда на одном из военных складов, расположенном рядом с Арысью, произошло возгорание, приведшее к взрыву части боеприпасов. В результате того ЧП погибло четыре человека, разлетавшиеся снаряды повредили почти 90% домов и строений Арыси, почти все жители были эвакуированы.

Ничего не напоминает? Ещё одно совпадение. После ликвидации последствий пожара в Арыси в 2019 году часть инженерных боеприпасов оттуда вывезли в воинскую часть № 28349. Где вчера и произошёл взрыв. Наверное, следовало бы развести руками и сказать, что таких совпадений просто не бывает. И конец в обоих случаях один — отставка главы оборонного ведомства. Невольно возникает вопрос: а не это ли было одной из целей диверсии, если принять, что это действительно диверсия?

Весьма интересна личность Нурлана Ермекбаева. Он не только кадровый офицер ещё советской школы, но ещё и экономист, и дипломат китайского направления. С 1996 до 2001 год работал на руководящих должностях в различных бизнес-структурах, возглавлял представительство ОАО "Народный банк Казахстана" в Пекине. С 2001 по 2004 год состоял на дипломатической службе в Китае и Сингапуре, в котором был первым руководителем дипмиссии РК. В 2004–2007 годах руководил Центром внешней политики администрации президента РК, был советником главы государства. В 2007–2010 гг. — замглавы МИД Казахстана, следующие два года — помощник президента по международным вопросам. С 2014 по 2016 год — секретарь Совета безопасности. Кроме того, с 2012 по 2014 год возглавлял Посольство Казахстана в Китае, Вьетнаме и КНДР.

Наконец, Ермекбаев руководил деятельностью рабочей группы по разработке Концепции внешней политики, Стратегии национальной безопасности, Концепции строительства и развития Вооружённых сил РК. При нём была осуществлена реорганизация аппарата Совбеза. После того как в 2016 году Нурсултан Назарбаев создал в качестве ответа на резонансные теракты Министерство по делам религий, возглавил эту ответственную работу именно Ермекбаев, под его руководством была утверждена Концепция государственной политики в религиозной сфере и принят закон о религиозной деятельности.

Иными словами, речь идёт не просто о влиятельном и опытном военном, но и об одном из тех, кто составлял основу режима Назарбаева, кто отвечал за национальную безопасность. К тому же знающем китайскую специфику и язык, имеющем там обширные связи, как военные и дипломатические, так и бизнес-характера.

Теперь внимание, вопрос: кому такой человек мешал? Очевидно, тем силам, которые хотят, воспользовавшись постепенным отходом от дел Назарбаева, убрать из руководства страны лояльных ему (а также ориентированных на Китай и Россию) людей, заменив их другими кадрами, задачей которых в будущем станет отрыв Казахстана от Москвы и Пекина и переориентация его на Запад.

Это, кстати, уже ощущается. Отказ от кириллицы в пользу латиницы (адептом которого является нынешний президент), рост случаев русофобии — это всё не случайности. Похожие случаи происходили и при Назарбаеве, но не в таком масштабе. Очевидно, что те силы, которые культивируют подобный процесс, при Токаеве почувствовали больше свободы и перешли в наступление, о чём свидетельствует целый ряд недавних резонансных случаев с языковой дискриминацией русских, переписыванием истории и прочие сигналы.

Но главным детонатором, безусловно, являются события в Афганистане. Напомню, ещё в мае The Wall Street Journal писала о том, что США могут разместить выведенные из Афганистана войска в Средней Азии, в частности в Узбекистане и Таджикистане. В Узбекистане им тогда сразу и решительно отказали, однако это не значит, что переговоров не велось и не ведётся. Так и с Таджикистаном, хоть это и страна ОДКБ. Или с той же Киргизией, где на фоне столкновений на таджикско-киргизской границе активно разгонялась тема неспособности ОДКБ защитить их и бесполезности этой организации. А если не ОДКБ, то кто может защитить? Угадайте с одной попытки!

И да, если что-то можно попробовать в Таджикистане и Киргизии, то почему нельзя в Казахстане? Если Душанбе и Бишкек можно просто купить (обе страны тяготятся своими огромными долгами (кстати — перед Китаем), то и с Нур-Султаном можно договориться. Давлением, запугиванием, расставлением прозападно настроенных людей на ключевые посты. Тем более что нынешний президент Казахстана явно более слабый лидер, чем его предшественник, и по мере ослабления влияния Елбасы в стране будет расти влияние других игроков, управляемых из-за рубежа.

Ещё один момент, заставляющий США торопиться, — это расположенные на территории Казахстана биолаборатории. Напомню, летом прошлого года президент Токаев заверил, что американские военные покинули Центральную референс-лабораторию (ЦРЛ) в Алма-Ате, однако уже в сентябре американцы утверждали, что не намерены прекращать взаимодействие с Казахстаном. Тогда в Москве возмутились этим фактом, журналисты канала "Звезда" подняли настоящий скандал, предъявив общественности фотокопии документов, согласно которым американские вирусологи продолжают работать в ЦРЛ.

Тогдашний заместитель Ермекбаева — Амирбек Тонгусов — публично возмутился: "Мы тут как подопытные обезьяны, а наша территория — естественный испытательный полигон Пентагона для тестирования новых вирусов. Лаборатории выводятся из-под национального контроля и работают в секретном режиме". Спустя некоторое время он должен был выступить с докладом на конференции, посвящённой угрозам военных биолабораторий США в Центральной Азии, но внезапно заболел коронавирусом и умер.

Опять совпадение? После этого любой инцидент, который ведёт к отставке самого Ермекбаева, уже случайностью не выглядит. Не бывает таких случайностей. Тем более когда он один в один повторяет ЧП в Арыси три года назад. Судя по всему, кое-кто решил всерьёз взяться за Казахстан, изменив его внешнеполитический вектор. Результаты этой работы мы наблюдаем в режиме реального времени.

Авторы Дмитрий Родионов