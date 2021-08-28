Американский политолог предрёк США крах в случае войны против России и Китая

США вряд ли смогут выиграть гипотетическую войну с Китаем и Россией. Такое мнение высказал экс-помощник госсекретаря Соединённых Штатов по европейским и евразийским делам Аарон Митчелл в своей колонке в издании The National Interest.

По его словам, в случае войны с РФ или КНР Штатам потребуются "огромные общенациональные усилия", каких страна не знала несколько поколений. Это может полностью истощить силы американской армии.

"По сути, США будут вынуждены воевать с армиями, которые используют ресурсы половины Евразии. Такая война перенапряжёт силы американской армии, а может быть, даже полностью истощит их", — пояснил Митчелл.

Эксперт добавил, что в случае войны Армия США понесёт огромные потери. А если дело дойдёт до ядерной конфронтации, тогда само существование Соединённых Штатов окажется под большой угрозой. По мнению Митчелла, в настоящее время главная цель Вашингтона — недопущение ведения одновременной войны с Россией и Китаем. Для снижения бремени "одновременности" Штатам придётся ограничить участие в активных конфликтах, повысить эффективность существующих альянсов или же увеличить военный бюджет, полагает бывший помощник госсекретаря.