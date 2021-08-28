В США предрекли превосходство Китая над Россией по уровню "ядерной угрозы"
Там отметили, что зависеть это будет не только от количества боеголовок, но и от мест их расположения.
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В ближайшие годы Китай может перегнать Россию по уровню потенциальной ядерной угрозы для США. Об этом заявил заместитель командующего Стратегическими силами США, генерал-лейтенант Томас Буссьер.
"Настанет момент, переходный момент, когда уровень угрозы со стороны Китая превзойдёт уровень угрозы, которую в настоящее время представляет Россия", — приводит его слова агентство Reuters.
По словам Буссьера, зависеть это будет не только от того, сколько боеголовок будет у Китая на вооружении в ближайшее время, но и от того, где они будут размещены. Генерал-лейтенант добавил, что, в отличие от России, у Вашингтона нет механизмов диалога с Пекином по вопросам ядерного оружия и любым недопониманиям, которые могут возникнуть между странами.
Ранее Лайф сообщал, что в США обеспокоились информацией о наращивании Китаем ядерной программы, в связи с чем призывали Пекин принять меры по сокращению ядерных рисков.
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