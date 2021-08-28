В США предрекли превосходство Китая над Россией по уровню "ядерной угрозы"

По словам Буссьера, зависеть это будет не только от того, сколько боеголовок будет у Китая на вооружении в ближайшее время, но и от того, где они будут размещены. Генерал-лейтенант добавил, что, в отличие от России, у Вашингтона нет механизмов диалога с Пекином по вопросам ядерного оружия и любым недопониманиям, которые могут возникнуть между странами.