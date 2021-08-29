Пять человек погибли и двое пострадали в массовом ДТП на Ставрополье

В Георгиевском городском округе произошло столкновение трёх легковых автомобилей и грузовика. В результате аварии погибло пять человек и двое пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

"По предварительным данным, к сожалению, пять человек погибли, все погибшие взрослые. Пострадавшие (ребёнок и взрослый) доставлены в ЦРБ города Георгиевска", — говорится в сообщении.

Отмечается, что столкновение произошло на региональной трассе Минеральные Воды — Кочубей. На место происшествия было направлено пять единиц техники и 11 человек для ликвидации последствий. В данный момент на этом участке дороги организовано реверсивное движение.