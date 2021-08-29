Пять человек погибли и двое пострадали в массовом ДТП на Ставрополье
На место происшествия было направлено пять единиц техники и 11 сотрудников для ликвидации последствий.
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В Георгиевском городском округе произошло столкновение трёх легковых автомобилей и грузовика. В результате аварии погибло пять человек и двое пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
"По предварительным данным, к сожалению, пять человек погибли, все погибшие взрослые. Пострадавшие (ребёнок и взрослый) доставлены в ЦРБ города Георгиевска", — говорится в сообщении.
Отмечается, что столкновение произошло на региональной трассе Минеральные Воды — Кочубей. На место происшествия было направлено пять единиц техники и 11 человек для ликвидации последствий. В данный момент на этом участке дороги организовано реверсивное движение.
Ранее в Подмосковье грузовик влетел в семь стоящих в пробке авто, один человек погиб. Ещё двух человек госпитализировали с различными травмами. Авария случилась на трассе М2 "Крым".
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