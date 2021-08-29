Во Франции приземлился последний эвакуационный рейс из Афганистана

Во французском Виллакубле приземлился последний самолёт, выполнявший эвакуационные рейсы из захваченного талибами Афганистана. Об этом сообщает радиостанция France Info. Отмечается, что на борту лайнера находились французские военнослужащие и дипломаты, в том числе посол Франции в Кабуле Дэвид Мартинон.

Ранее глава Минобороны Франции Флоранс Парли сообщила в своём твиттере о завершении эвакуации из Афганистана, добавив, что за две недели французские самолёты вывезли из исламской республики 3 тысячи человек.