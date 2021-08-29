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Во Франции приземлился последний эвакуационный рейс из Афганистана

Всего за две недели Париж вывез из исламской республики 3 тысячи человек, большая часть из которых — афганцы.

29 августа, 16:17
<p>Фото © ТАСС / AP / Francois Mori</p>

Фото © ТАСС / AP / Francois Mori

Во французском Виллакубле приземлился последний самолёт, выполнявший эвакуационные рейсы из захваченного талибами Афганистана. Об этом сообщает радиостанция France Info. Отмечается, что на борту лайнера находились французские военнослужащие и дипломаты, в том числе посол Франции в Кабуле Дэвид Мартинон.

Ранее глава Минобороны Франции Флоранс Парли сообщила в своём твиттере о завершении эвакуации из Афганистана, добавив, что за две недели французские самолёты вывезли из исламской республики 3 тысячи человек.

"Операция Apagan, начатая 15 августа по поручению президента республики, завершилась сегодня вечером. Менее чем за две недели французские военные эвакуировали около 3 тыс. человек, в том числе более 2,6 тыс. афганцев, которых приняла Франция", — написала она.

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Также сегодня ночью из Кабула вылетел последний британский эвакуационный рейс. Тем временем американцы перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Афганистана. Украина же заявила, что вывезла всех сограждан из страны, однако позже выяснилось, что это была ложь.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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