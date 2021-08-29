Принц Уильям разрешил взглянуть на статую принцессы Дианы в день её смерти

Герцог Кембриджский принц Уильям по случаю годовщины гибели принцессы Дианы разрешил 31 августа всем желающим посетить её памятник. Он расположен в Кенсингтонском дворце. В этом году королевской особе исполнилось бы 60 лет, поэтому её сын и принял решение открыть монумент для посещения.

Как сообщает издание Express, с 15:00 до 17:00 по местному времени посетители смогут не только увидеть скульптуру, но и прогуляться по дорожкам вокруг сада, где расположен монумент. Памятник был воздвигнут по инициативе сыновей принцессы — Уильяма и Гарри. Мероприятие по поводу торжественного открытия скульптуры было проведено 1 июля — в день рождения принцессы Уэльской.