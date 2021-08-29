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Принц Уильям разрешил взглянуть на статую принцессы Дианы в день её смерти

Все желающие смогут не только увидеть монумент, но и прогуляться по дорожкам вокруг него, однако часы посещения ограничены.

29 августа, 15:51
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQyZ-Oal4yE/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dukeandduchessofcambridge</a></p>

Фото © Instagram / dukeandduchessofcambridge

Герцог Кембриджский принц Уильям по случаю годовщины гибели принцессы Дианы разрешил 31 августа всем желающим посетить её памятник. Он расположен в Кенсингтонском дворце. В этом году королевской особе исполнилось бы 60 лет, поэтому её сын и принял решение открыть монумент для посещения.

Как сообщает издание Express, с 15:00 до 17:00 по местному времени посетители смогут не только увидеть скульптуру, но и прогуляться по дорожкам вокруг сада, где расположен монумент. Памятник был воздвигнут по инициативе сыновей принцессы — Уильяма и Гарри. Мероприятие по поводу торжественного открытия скульптуры было проведено 1 июля — в день рождения принцессы Уэльской.

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А ранее Лайф рассказывал, как принцы Гарри и Уильям помирились благодаря Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Они начали общаться друг с другом по Zoom и FaceTime и стали очень близки. И, что важно, все полностью уважают индивидуальные взгляды друг друга на мир, отметил королевский эксперт Стюарт Пирс.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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