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Пьяный сибиряк открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья, пятеро ранены

Двое из пострадавших были госпитализированы. Сам злоумышленник задержан в рамках дела по статье "Хулиганство".

29 августа, 15:35
<p>Фото © СУ СК РФ по Новосибирской области</p>

Фото © СУ СК РФ по Новосибирской области

В Новосибирске пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна собственной квартиры на третьем этаже. В результате ранения получили пять человек, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

По данным правоохранителей, инцидент произошёл сегодня около пяти часов вечера (13:00 мск). Изрядно злоупотребив алкоголем, 59-летний местный житель открыл окно своей квартиры и начал беспорядочную стрельбу по людям, которые были возле дома.

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"В результате противоправных действий мужчины пострадало пять человек, двое из них (мужчина и женщина) доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой врачебной помощи", — говорится в сообщении Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Стрелка задержали и возбудили против него уголовное дело по статье "Хулиганство". В ближайшее время суд выберет ему меру пресечения.

Ранее Лайф сообщал, что в подмосковном городском округе Балашиха двое мужчин устроили перестрелку в лесу, после чего оба поступили в больницу с тяжёлыми огнестрельными ранениями.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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