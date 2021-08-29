Пьяный сибиряк открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья, пятеро ранены

В Новосибирске пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна собственной квартиры на третьем этаже. В результате ранения получили пять человек, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

По данным правоохранителей, инцидент произошёл сегодня около пяти часов вечера (13:00 мск). Изрядно злоупотребив алкоголем, 59-летний местный житель открыл окно своей квартиры и начал беспорядочную стрельбу по людям, которые были возле дома.

"В результате противоправных действий мужчины пострадало пять человек, двое из них (мужчина и женщина) доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой врачебной помощи", — говорится в сообщении Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Стрелка задержали и возбудили против него уголовное дело по статье "Хулиганство". В ближайшее время суд выберет ему меру пресечения.