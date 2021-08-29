Шойгу и Герасимов посоревновались на трассе танкового биатлона

Герасимов сел на Т-72, а я на Т-80. Т-72 по сравнению с Т-80 — там посвободнее, как он говорит, там как в двухкомнатной квартире, а тут не просто. И хотелось почувствовать то, что чувствуют наши ребята, которые не только участвуют в этих Армейских играх