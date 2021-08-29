Шойгу и Герасимов посоревновались на трассе танкового биатлона
Глава Минобороны хотел почувствовать себя на месте тех, кто выполняет на этой технике боевые задачи.
Фото © ТАСС / Вадим Савицкий
На трассе танкового биатлона министр обороны РФ Сергей Шойгу посоревновался с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Он рассказал в интервью для YouTube-канала "Соловьёв Live", что они прокатились на Т-80 и Т-72.
Герасимов сел на Т-72, а я на Т-80. Т-72 по сравнению с Т-80 — там посвободнее, как он говорит, там как в двухкомнатной квартире, а тут не просто. И хотелось почувствовать то, что чувствуют наши ребята, которые не только участвуют в этих Армейских играх
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Ранее Шойгу заявил о желании военных РФ сразиться на Армейских играх с американцами. По словам министра, этот вопрос обсуждался ещё до крымского референдума в 2014 году.
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