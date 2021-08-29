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Разведка Швейцарии предупредила об угрозе терактов против центров вакцинации

Максимально подходящими мишенями террористов эксперты считают транспорт и скопления людей — в таких случаях подготовка атак "не требует больших затрат на логистику".

29 августа, 15:13
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Служба разведки Швейцарской Конфедерации (SRC) заявила о "повышенной" угрозе терактов в стране. По её данным, радикалы могут атаковать центры вакцинации от коронавируса и средства транспорта, перевозящие вакцину, сообщает газета Neue Zürcher Zeitung.

"Целями атаки могут быть также центры вакцинации от CoViD-19, транспортировка вакцин и производители вакцин", — отметила официальный представитель SRC Изабель Грабер и пояснила, что в таких случаях подготовка атак "не требует больших затрат на логистику".

При этом Грабер оговорилась, что у разведки "нет конкретных указаний" на то, что террористы вынашивают подобные планы. Тем не менее все партнёрские структуры SRC "постоянно проводят анализ рисков и угроз в тесном сотрудничестве, и это гарантирует, что защита вакцины будет обеспечена в соответствии с текущей угрозой". При этом представитель службы уточнила, что захват власти в Кабуле движением "Талибан"* ничего не меняет в оценке уровня террористической угрозы.

Издание Neue Zürcher Zeitung подчеркнуло, что SRC впервые публично заявила о террористической опасности в отношении кампании вакцинации.

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Напомним, 26 августа в столице Афганистана произошёл теракт у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. Затем последовало ещё несколько взрывов. Захватившее в августе Афганистан движение "Талибан" заявило о непричастности к этому. Позднее ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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