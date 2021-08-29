Разведка Швейцарии предупредила об угрозе терактов против центров вакцинации

"Целями атаки могут быть также центры вакцинации от CoViD-19, транспортировка вакцин и производители вакцин", — отметила официальный представитель SRC Изабель Грабер и пояснила, что в таких случаях подготовка атак "не требует больших затрат на логистику".

При этом Грабер оговорилась, что у разведки "нет конкретных указаний" на то, что террористы вынашивают подобные планы. Тем не менее все партнёрские структуры SRC "постоянно проводят анализ рисков и угроз в тесном сотрудничестве, и это гарантирует, что защита вакцины будет обеспечена в соответствии с текущей угрозой". При этом представитель службы уточнила, что захват власти в Кабуле движением "Талибан"* ничего не меняет в оценке уровня террористической угрозы.