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Шойгу рассказал о модернизации комплекса "Панцирь"

У новых ЗРПК существенно увеличена дальность обнаружения беспилотных летательных аппаратов и воздействия на них.

29 августа, 14:57
<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/mod.mil.rus/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны России</a></p>

Фото © Минобороны России

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о возможностях нового зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". В эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" министр обороны уточнил, что обновлённый ЗРПК "Панцирь" обладает увеличенной дальностью обнаружения и поражения беспилотников.

"Новый "Панцирь", который мы тут совсем недалеко поставили в таком эксклюзивном полузакрытом варианте <...> уже существенно увеличена дальность обнаружения беспилотных летательных аппаратов и воздействия на них. Назову так, на 30% увеличили", сообщил Шойгу.

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Глава Минобороны добавил, что у России для борьбы с беспилотниками на вооружении также есть системы радиоэлектронной борьбы.

"Когда летел-летел — и вдруг как парализованный голубь то ли на провода сел где-то, то ли ещё чего-то", отметил Шойгу.

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны РФ заключило контракты на полтриллиона рублей на форуме "Армия-2021". Вооружённые силы должны пополниться более чем 1300 новыми образцами техники, ещё более 150 единиц вооружения будут модернизированы.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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