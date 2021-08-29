Шойгу рассказал о модернизации комплекса "Панцирь"
У новых ЗРПК существенно увеличена дальность обнаружения беспилотных летательных аппаратов и воздействия на них.
Фото © Минобороны России
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о возможностях нового зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". В эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" министр обороны уточнил, что обновлённый ЗРПК "Панцирь" обладает увеличенной дальностью обнаружения и поражения беспилотников.
"Новый "Панцирь", который мы тут совсем недалеко поставили в таком эксклюзивном полузакрытом варианте <...> уже существенно увеличена дальность обнаружения беспилотных летательных аппаратов и воздействия на них. Назову так, на 30% увеличили", — сообщил Шойгу.
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Глава Минобороны добавил, что у России для борьбы с беспилотниками на вооружении также есть системы радиоэлектронной борьбы.
"Когда летел-летел — и вдруг как парализованный голубь то ли на провода сел где-то, то ли ещё чего-то", — отметил Шойгу.
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны РФ заключило контракты на полтриллиона рублей на форуме "Армия-2021". Вооружённые силы должны пополниться более чем 1300 новыми образцами техники, ещё более 150 единиц вооружения будут модернизированы.
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