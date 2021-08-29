Шойгу рассказал о модернизации комплекса "Панцирь"

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о возможностях нового зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". В эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" министр обороны уточнил, что обновлённый ЗРПК "Панцирь" обладает увеличенной дальностью обнаружения и поражения беспилотников.

"Новый "Панцирь", который мы тут совсем недалеко поставили в таком эксклюзивном полузакрытом варианте <...> уже существенно увеличена дальность обнаружения беспилотных летательных аппаратов и воздействия на них. Назову так, на 30% увеличили", — сообщил Шойгу.

Глава Минобороны добавил, что у России для борьбы с беспилотниками на вооружении также есть системы радиоэлектронной борьбы.

"Когда летел-летел — и вдруг как парализованный голубь то ли на провода сел где-то, то ли ещё чего-то", — отметил Шойгу.