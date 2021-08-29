"Мы один народ": Шойгу заявил, что не видит в Украине угрозу для России
Министр объяснил, почему тема Незалежной является для него в некотором смысле личной.
Фото © Пресс-служба Министерства обороны РФ
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что не считает Украину угрозой для России. Своим мнением он поделился в беседе с журналистом Владимиром Соловьёвым в эфире его авторской программы. По словам Шойгу, несмотря на разногласия, русские и украинцы остаются одним народом.
"Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется. Потому что это творение, планы и программа, которая реализована, знаете кем, как и за какие деньги", — рассказал Шойгу.
По словам министра, тема Украины для него является в некоторой степени личной. В далёком прошлом его мама переехала в Луганскую область к бабушке и дедушке, которые там жили. В день, когда немцы вошли в Луганск, дедушка пошёл гонять мародёров с местного сахарного склада, но в итоге умер от сердечного приступа. По словам Шойгу, он надеется, что однажды найдётся человек, "который прекратит всю эту националистическую вакханалию", и отношения двух стран пойдут в гору.
Ранее Сергей Шойгу признался, что у него с президентом России Владимиром Путиным есть определённое взаимопонимание, однако раскрывать подробности отношений с главой государства не стал.
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