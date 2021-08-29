Шойгу рассказал о взаимопонимании с Путиным

Между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и президентом России Владимиром Путиным есть определённое взаимопонимание. Об этом сам глава военного ведомства признался в интервью для ютуб-канала "Соловьёв Live". При этом Шойгу не стал рассказывать подробности своих отношений с главой государства.

"Действительно, взаимопонимание есть <...> но я не считаю возможным такими вещами делиться — о своих отношениях с верховным главнокомандующим", — сказал он.

Шойгу добавил, что уже очень много лет знает президента России лично. Он также признался, что волновался, когда Путин предложил ему возглавить избирательный список "Единой России".