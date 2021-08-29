Шойгу рассказал о взаимопонимании с Путиным
Он добавил, что знает главу государства лично уже очень много лет.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и президентом России Владимиром Путиным есть определённое взаимопонимание. Об этом сам глава военного ведомства признался в интервью для ютуб-канала "Соловьёв Live". При этом Шойгу не стал рассказывать подробности своих отношений с главой государства.
"Действительно, взаимопонимание есть <...> но я не считаю возможным такими вещами делиться — о своих отношениях с верховным главнокомандующим", — сказал он.
Шойгу добавил, что уже очень много лет знает президента России лично. Он также признался, что волновался, когда Путин предложил ему возглавить избирательный список "Единой России".
Напомним, что президент России Владимир Путин назвал кандидатов в пятёрку лидеров избирательного списка "Единой России" в середине июня. Помимо Сергея Шойгу в него вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова.
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