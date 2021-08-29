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Шойгу рассказал о взаимопонимании с Путиным

Он добавил, что знает главу государства лично уже очень много лет.

29 августа, 13:34
<p>Фото © ТАСС / Гердо Владимир</p>

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и президентом России Владимиром Путиным есть определённое взаимопонимание. Об этом сам глава военного ведомства признался в интервью для ютуб-канала "Соловьёв Live". При этом Шойгу не стал рассказывать подробности своих отношений с главой государства.

"Действительно, взаимопонимание есть <...> но я не считаю возможным такими вещами делиться — о своих отношениях с верховным главнокомандующим", — сказал он.

Шойгу добавил, что уже очень много лет знает президента России лично. Он также признался, что волновался, когда Путин предложил ему возглавить избирательный список "Единой России".

Лавров и Шойгу оказались самыми популярными среди лидеров партийных списков

Лавров и Шойгу оказались самыми популярными среди лидеров партийных списков

Напомним, что президент России Владимир Путин назвал кандидатов в пятёрку лидеров избирательного списка "Единой России" в середине июня. Помимо Сергея Шойгу в него вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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