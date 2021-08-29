В Японии выяснили происхождение чёрных частиц в "грязной" партии вакцины Moderna
Оказалось, что посторонние элементы в ампулах с препаратом от ковида были фрагментами резиновых крышек флаконов.
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Министерство здравоохранения Японии после проверки партии вакцины Moderna, которую использовали в префектуре Окинава, выявило, что частицы чёрного цвета в некоторых ампулах с дозами оказались фрагментами резиновых пробок флаконов.
"Было подтверждено, что до прокола ампул во всех пяти не было посторонних элементов. Посторонние частицы чёрного цвета попали в жидкость в результате прокола резиновой крышки ампулы", — заявили в министерстве.
Ранее в Японии обнаружили ещё одну партию "грязной" вакцины Moderna. Известно, что после прививок подобным препаратом с инородными примесями умерли два человека.
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