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В Японии выяснили происхождение чёрных частиц в "грязной" партии вакцины Moderna

Оказалось, что посторонние элементы в ампулах с препаратом от ковида были фрагментами резиновых крышек флаконов.

29 августа, 13:33
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Министерство здравоохранения Японии после проверки партии вакцины Moderna, которую использовали в префектуре Окинава, выявило, что частицы чёрного цвета в некоторых ампулах с дозами оказались фрагментами резиновых пробок флаконов.

"Было подтверждено, что до прокола ампул во всех пяти не было посторонних элементов. Посторонние частицы чёрного цвета попали в жидкость в результате прокола резиновой крышки ампулы", — заявили в министерстве.

В Словакии после прививки от ковида умерло четыре человека

В Словакии после прививки от ковида умерло четыре человека

Ранее в Японии обнаружили ещё одну партию "грязной" вакцины Moderna. Известно, что после прививок подобным препаратом с инородными примесями умерли два человека.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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