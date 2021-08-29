Страны ОПЕК+ могут отказаться от наращивания добычи нефти с 1 сентября
Некоторые участники данного соглашения полагают, что нужно изменить принятое ранее решение.
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Страны ОПЕК+ (Организация стран — экспортёров нефти) 1 сентября могут пересмотреть текущие условия сделки и отказаться от согласованного ранее увеличения добычи нефти в течение последующих месяцев. Об этом заявил министр нефти и высшего образования Кувейта Мухаммед Абдель Латиф аль-Фарес.
"Рынки замедляются. Поскольку CoViD-19 начал свою четвёртую волну в некоторых областях, мы должны быть осторожны и пересмотреть это увеличение. Может быть приостановлено увеличение на 400 тысяч баррелей в сутки", — цитирует его слова агентство Reuters.
Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ договорились о продлении соглашения по нефти до конца 2022 года. Напомним, что предыдущая встреча министров стран — участниц сделки ОПЕК+ состоялась в начале июля. Однако тогда никакого решения принято не было, поскольку некоторые страны не смогли прийти к компромиссу.
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