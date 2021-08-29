Страны ОПЕК+ могут отказаться от наращивания добычи нефти с 1 сентября

Страны ОПЕК+ (Организация стран — экспортёров нефти) 1 сентября могут пересмотреть текущие условия сделки и отказаться от согласованного ранее увеличения добычи нефти в течение последующих месяцев. Об этом заявил министр нефти и высшего образования Кувейта Мухаммед Абдель Латиф аль-Фарес.

"Рынки замедляются. Поскольку CoViD-19 начал свою четвёртую волну в некоторых областях, мы должны быть осторожны и пересмотреть это увеличение. Может быть приостановлено увеличение на 400 тысяч баррелей в сутки", — цитирует его слова агентство Reuters.