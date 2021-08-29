Посольство Турции вернулось в Кабул после временной эвакуации в аэропорт

Посольство Турции в Кабуле вернулось в город после временной эвакуации в аэропорт, об этом журналистам сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на борту самолёта, возвращаясь из Черногории.

"Как вы знаете, наше посольство две недели временно работало в аэропорту Кабула. Вчера оно снова переехало в посольское здание в центре города и продолжает работу там", — цитирует слова Эрдогана телеканал NTV.

Ранее "Талибан"* предложил Турции взять на себя управление аэропортом Кабула. Пока нет речи о каком-либо конкретном решении, поскольку степень безопасности там крайне неопределённа.