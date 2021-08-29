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Посольство Турции вернулось в Кабул после временной эвакуации в аэропорт

Сотрудники дипмиссии на протяжении двух недель работали на территории воздушной гавани.

29 августа, 12:35
<p>Фото © facebook / <a href="https://www.facebook.com/T%C3%BCrkiye-Cumhuriyeti-Kabil-B%C3%BCy%C3%BCkel%C3%A7ili%C4%9Fi-Turkish-Embassy-in-Kabul-1510096552643414/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Turkish Embassy in Kabul</a></p>

Фото © facebook / Turkish Embassy in Kabul

Посольство Турции в Кабуле вернулось в город после временной эвакуации в аэропорт, об этом журналистам сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на борту самолёта, возвращаясь из Черногории.

"Как вы знаете, наше посольство две недели временно работало в аэропорту Кабула. Вчера оно снова переехало в посольское здание в центре города и продолжает работу там", — цитирует слова Эрдогана телеканал NTV.

Ранее "Талибан"* предложил Турции взять на себя управление аэропортом Кабула. Пока нет речи о каком-либо конкретном решении, поскольку степень безопасности там крайне неопределённа.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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