Рогозин допустил существование гуманоидных инопланетян

Фактов, которые бы подтверждали существование гуманоидных инопланетян, нет, однако в бесконечной вселенной могут быть иные формы жизни, считает генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Если говорить о моих личных убеждениях, я считаю, что вселенная бесконечна и во времени и в пространстве, поэтому бесконечным может быть шанс существования жизни во вселенной", — сказал он в интервью "Газете.ru".

При этом Рогозин уточнил, что речь идёт не обязательно о других живых разумных существах, это могут быть клетки, вирусы или растения. По его мнению, данный вопрос будет будоражить человечество до тех пор, пока оно не найдёт эту разумную жизнь. Также гендиректор напомнил, что российско-европейская программа ExoMars как раз занимается поисками признаков другой жизни.