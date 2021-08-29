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Рогозин заявил о готовности России отразить любой удар в космосе

Он отметил, что если в будущем будет война, то она начнётся с уничтожения орбитальной группировки противника.

29 августа, 10:44
<p>Фото © VK /<a href="https://vk.com/roscosmos?z=photo-30315369_457355102/album-30315369_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Роскосмос</a></p>

Фото © VK / Роскосмос

Россия пережила много войн и колоссальных потерь, поэтому она готова отразить любые нападения, в том числе в космосе, считает генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Если говорить о войнах будущего и о тех прогнозах, которые дают аналитики, серьёзная война, если она когда-нибудь, не дай бог, начнётся, начнётся именно в космосе. Потому что именно с уничтожения орбитальной группировки противника начнётся конфликт", сказал Рогозин в интервью "Газете.ru".

Он пояснил, что глубину территории потенциального противника можно увидеть только через космос, и если какая-то страна попытается "ослепить" своего врага, лишить его этих органов чувств, то данное боевое воздействие на космический аппарат, особенно если он относится к военной группировке, станет поводом для начала войны. Рогозин добавил, что каждый космический аппарат оснащён системой идентификации, с помощью которой можно будет обнаружить направленное воздействие.

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Ранее Лайф сообщал о том, что Рогозин собирается пригласить Маска, Брэнсона и Безоса 5 октября на Байконур. На этот день запланирован запуск корабля "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко на борту.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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