Рогозин заявил о готовности России отразить любой удар в космосе

Россия пережила много войн и колоссальных потерь, поэтому она готова отразить любые нападения, в том числе в космосе, считает генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Если говорить о войнах будущего и о тех прогнозах, которые дают аналитики, серьёзная война, если она когда-нибудь, не дай бог, начнётся, начнётся именно в космосе. Потому что именно с уничтожения орбитальной группировки противника начнётся конфликт", — сказал Рогозин в интервью "Газете.ru".

Он пояснил, что глубину территории потенциального противника можно увидеть только через космос, и если какая-то страна попытается "ослепить" своего врага, лишить его этих органов чувств, то данное боевое воздействие на космический аппарат, особенно если он относится к военной группировке, станет поводом для начала войны. Рогозин добавил, что каждый космический аппарат оснащён системой идентификации, с помощью которой можно будет обнаружить направленное воздействие.