Байден вздремнул на встрече с премьером Израиля и нарвался на насмешки в Сети

Видео © Twitter / גלית דיסטל אטבריאן

Пользователи Сети в очередной раз обрушились с критикой на президента США Джо Байдена. В этот раз их возмутило и повеселило не очень обычное поведение американского лидера во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом – он уснул прямо во время пресс-конференции.

"Похоже, что президент Байден уснул на встрече в Белом доме с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом. Это чересчур унизительно", — пишет CicelyDavisMN.

"Старичок Байден спал, пока его израильский коллега выступал", — комментирует Hande Gülbahar.

"Дедуля, ты шутишь? Не зря его Трамп во время выборов называл сонный Джо", — возмутился пользователь The Dark Knight.

Некоторые комментаторы считают, что Беннет тоже это заметил и решил помочь коллеге — один из комментаторов подметил, что сначала израильский премьер начал говорить, смотря прямо в камеры, чтобы спасти положение, а затем повысил голос, чтобы разбудить Байдена.