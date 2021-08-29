Байден вздремнул на встрече с премьером Израиля и нарвался на насмешки в Сети
Некоторые комментаторы обратили внимание на попытки собеседника разбудить главу Белого дома.
Видео © Twitter / גלית דיסטל אטבריאן
Пользователи Сети в очередной раз обрушились с критикой на президента США Джо Байдена. В этот раз их возмутило и повеселило не очень обычное поведение американского лидера во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом – он уснул прямо во время пресс-конференции.
"Похоже, что президент Байден уснул на встрече в Белом доме с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом. Это чересчур унизительно", — пишет CicelyDavisMN.
"Старичок Байден спал, пока его израильский коллега выступал", — комментирует Hande Gülbahar.
"Дедуля, ты шутишь? Не зря его Трамп во время выборов называл сонный Джо", — возмутился пользователь The Dark Knight.
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Некоторые комментаторы считают, что Беннет тоже это заметил и решил помочь коллеге — один из комментаторов подметил, что сначала израильский премьер начал говорить, смотря прямо в камеры, чтобы спасти положение, а затем повысил голос, чтобы разбудить Байдена.
Ранее Лайф сообщал, что переговоры американского президента с главой Украины перенесли на 31 августа. Такое решение, как отмечается, было принято в связи с расширением программы визита. А пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, о чём поговорят на встрече главы двух стран.
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