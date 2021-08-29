Российский пловец Даниленко завоевал вторую медаль на Паралимпиаде в Токио

Победу праздновал бразилец Габриэль дос Сантос, на втором месте ещё один представитель Южной Америки — чилиец Альберто Абарса. Добавим, что для Даниленко это вторая медаль на Играх в Токио. До того он брал бронзу на дистанции 100 метров на спине.