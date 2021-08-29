Российский пловец Даниленко завоевал вторую медаль на Паралимпиаде в Токио
Всего в активе представителей нашей страны 48 медалей, 15 из которых золотые.
Фото © ТАСС/Zuma
Российский пловец Владимир Даниленко взял бронзу Паралимпиады в Токио на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S2.
Победу праздновал бразилец Габриэль дос Сантос, на втором месте ещё один представитель Южной Америки — чилиец Альберто Абарса. Добавим, что для Даниленко это вторая медаль на Играх в Токио. До того он брал бронзу на дистанции 100 метров на спине.
Теперь в активе сборной России 48 медалей: 15 золотых, 9 серебряных и 24 бронзовые. Наша команда продолжает находиться на третьем месте в общем зачёте.
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