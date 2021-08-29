Пловец Черняев стал победителем Паралимпиады в Токио с мировым рекордом
Предыдущее лучшее мировое достижение было установлено девять лет назад.
Фото © "УралГУФК"
Российский пловец Дмитрий Черняев стал победителем Паралимпиады в Токио, выиграв с мировым рекордом заплыв на дистанции 100 метров брассом в классе SB4.
Отметим, что Черняев показал время 1 минута 31,96 секунды. Вторым стал колумбиец Мойзес Фуэнтес Гарсия, бронзовая медаль у представителя Греции Антониоса Цапатакиса.
Добавим, что теперь в копилке сборной России 15 золотых, 9 серебряных и 23 бронзовые медали.
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