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Пловец Черняев стал победителем Паралимпиады в Токио с мировым рекордом

Предыдущее лучшее мировое достижение было установлено девять лет назад.

29 августа, 09:59
<p>Фото © "<a href="https://uralgufk.ru/news/Dmitriy-Chernyaev-chempion-Rossii-po-plavaniyu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УралГУФК</a>"</p>

Фото © "УралГУФК"

Российский пловец Дмитрий Черняев стал победителем Паралимпиады в Токио, выиграв с мировым рекордом заплыв на дистанции 100 метров брассом в классе SB4.

Отметим, что Черняев показал время 1 минута 31,96 секунды. Вторым стал колумбиец Мойзес Фуэнтес Гарсия, бронзовая медаль у представителя Греции Антониоса Цапатакиса.

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Добавим, что теперь в копилке сборной России 15 золотых, 9 серебряных и 23 бронзовые медали.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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