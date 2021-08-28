НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Есть 40-я медаль: Бегунья Соловьёва выиграла бронзу на Паралимпиаде в Токио

В общекомандном зачёте наши спортсмены по-прежнему занимают третье место, уступая Китаю и Великобритании.

28 августа, 12:55
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Россиянка Анастасия Соловьёва заняла третье место в беге на 400 метров в категории T45 на Паралимпийских играх в Токио.

Она финишировала со временем 57,59 секунды. Золото завоевала южноафриканка Анрун Вейерс, второй стала Лизбели Марина Вера Андраде из Венесуэлы.

Соловьёва выступает в соревнованиях по лёгкой атлетике среди спортсменов с ампутированными руками.

"Бурятский Ник Вуйчич": Как доставщик еды стал победителем Паралимпиады в Токио

"Бурятский Ник Вуйчич": Как доставщик еды стал победителем Паралимпиады в Токио

Всего на счету сборной России стало 40 медалей на Паралимпиаде в Токио (13 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых наград). Наши спортсмены занимают третье место в общекомандном зачёте. Впереди — Китай и Великобритания.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Сборную России по плаванию дисквалифицировали в финале паралимпийской эстафеты

сегодня в 12:01

13-е золото в копилке: Российский пловец Граничка победил на Паралимпиаде с мировым рекордом

сегодня в 10:26

Петербургский силач сдвинул корвет весом 2 тысячи тонн и побил мировой рекорд

сегодня в 13:11

В Минздраве предупредили, что школьники в группе риска по тяжёлой форме ковида

сегодня в 13:29

На Солнце зафиксировали череду мощных вспышек

сегодня в 13:25

Новости партнеров

Layer 1