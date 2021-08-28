Есть 40-я медаль: Бегунья Соловьёва выиграла бронзу на Паралимпиаде в Токио
В общекомандном зачёте наши спортсмены по-прежнему занимают третье место, уступая Китаю и Великобритании.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Россиянка Анастасия Соловьёва заняла третье место в беге на 400 метров в категории T45 на Паралимпийских играх в Токио.
Она финишировала со временем 57,59 секунды. Золото завоевала южноафриканка Анрун Вейерс, второй стала Лизбели Марина Вера Андраде из Венесуэлы.
Соловьёва выступает в соревнованиях по лёгкой атлетике среди спортсменов с ампутированными руками.
Всего на счету сборной России стало 40 медалей на Паралимпиаде в Токио (13 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых наград). Наши спортсмены занимают третье место в общекомандном зачёте. Впереди — Китай и Великобритания.
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