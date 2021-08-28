Россиянка Анастасия Соловьёва заняла третье место в беге на 400 метров в категории T45 на Паралимпийских играх в Токио.

Она финишировала со временем 57,59 секунды. Золото завоевала южноафриканка Анрун Вейерс, второй стала Лизбели Марина Вера Андраде из Венесуэлы.

Соловьёва выступает в соревнованиях по лёгкой атлетике среди спортсменов с ампутированными руками.