Сборную России по плаванию дисквалифицировали в финале паралимпийской эстафеты
Ольга Потешкина, Михаил Кулябин, Валерия Шабалина и Вячеслав Емельянцев показали в финальном заплыве третий результат.
Валерия Шабалина. Фото © ТАСС / OIS / ZUMA Press
Российские пловцы были дисквалифицированы по итогам смешанной эстафеты вольным стилем в категории S14 на Паралимпийских играх в Токио.
Ольга Потешкина, Михаил Кулябин, Валерия Шабалина и Вячеслав Емельянцев показали в финальном заплыве третий результат, но из-за нарушения правил были лишены бронзовых медалей. Третье место в итоге отдали команде Бразилии.
Золото с мировым рекордом завоевала сборная Великобритании. Серебряные медали выиграли пловцы из Австралии.
Ранее Шабалина, выступающая в соревнованиях для спортсменов с интеллектуальными нарушениями, стала в Токио двукратной паралимпийской чемпионкой. Она победила на дистанциях 100 метров баттерфляем и 200 метров вольным стилем.
На данный момент на счету россиян 39 наград на Паралимпиаде в Токио (13 золотых, 7 серебряных и 19 бронзовых). Наши спортсмены занимают третье место в общекомандном зачёте, уступая только Китаю и Великобритании.
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