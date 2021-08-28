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Сборную России по плаванию дисквалифицировали в финале паралимпийской эстафеты

Ольга Потешкина, Михаил Кулябин, Валерия Шабалина и Вячеслав Емельянцев показали в финальном заплыве третий результат.

28 августа, 12:01
<p>Валерия Шабалина. Фото © ТАСС / OIS / ZUMA Press</p>

Валерия Шабалина. Фото © ТАСС / OIS / ZUMA Press

Российские пловцы были дисквалифицированы по итогам смешанной эстафеты вольным стилем в категории S14 на Паралимпийских играх в Токио.

Ольга Потешкина, Михаил Кулябин, Валерия Шабалина и Вячеслав Емельянцев показали в финальном заплыве третий результат, но из-за нарушения правил были лишены бронзовых медалей. Третье место в итоге отдали команде Бразилии.

Золото с мировым рекордом завоевала сборная Великобритании. Серебряные медали выиграли пловцы из Австралии.

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Ранее Шабалина, выступающая в соревнованиях для спортсменов с интеллектуальными нарушениями, стала в Токио двукратной паралимпийской чемпионкой. Она победила на дистанциях 100 метров баттерфляем и 200 метров вольным стилем.

На данный момент на счету россиян 39 наград на Паралимпиаде в Токио (13 золотых, 7 серебряных и 19 бронзовых). Наши спортсмены занимают третье место в общекомандном зачёте, уступая только Китаю и Великобритании.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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