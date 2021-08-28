Россиянин Андрей Граничка завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров брассом в категории SB5 на Паралимпийских играх в Токио.

В финале он показал результат 1 минуты 25,13 секунды, побив мировой рекорд. Серебро завоевал испанец Антони Понсе Бертран, третьим стал Ли Цзюньшэн из Китая. Ещё один россиянин Юрий Лучкин занял четвёртое место.

Для Гранички, выступающего в соревнованиях для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, медаль стала второй на Играх в Японии. Ранее он выиграл серебро на дистанции 200 метров комплексным плаванием.