13-е золото в копилке: Российский пловец Граничка победил на Паралимпиаде с мировым рекордом
Для медаль стала второй на Играх в Токио. Ранее наш спортсмен финишировал вторым в плавании на 200 метров комплексом.
Фото © Паралимпийский комитет России
Россиянин Андрей Граничка завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров брассом в категории SB5 на Паралимпийских играх в Токио.
В финале он показал результат 1 минуты 25,13 секунды, побив мировой рекорд. Серебро завоевал испанец Антони Понсе Бертран, третьим стал Ли Цзюньшэн из Китая. Ещё один россиянин Юрий Лучкин занял четвёртое место.
Для Гранички, выступающего в соревнованиях для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, медаль стала второй на Играх в Японии. Ранее он выиграл серебро на дистанции 200 метров комплексным плаванием.
Всего на счету россиян уже 38 наград на Паралимпиаде в Токио (13 золотых, 7 серебряных и 18 бронзовых наград). Наши атлеты занимают третью позицию в общекомандном зачёте, уступая только Китаю и Великобритании.
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