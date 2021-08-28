Фехтовальщик Нагаев завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх
Всего в активе наших спортсменов уже 35 наград различного достоинства.
Фото © Паралимпийский комитет России
Россиянин Никита Нагаев занял третье место в соревнованиях по фехтованию на рапирах в категории A на Паралимпийских играх в Токио.
В поединке за бронзовую медаль он победил итальянца Маттео Бетти. Встреча завершилась со счётом 15:11 в пользу нашего атлета.
Нагаев выступает в соревнованиях по фехтованию на колясках среди спортсменов, которые хорошо контролируют движения туловища.
Всего на счету россиян уже 35 наград на Паралимпиаде в Токио (12 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых наград). Наша сборная занимает третью позицию в общекомандном зачёте, уступая только Китаю и Великобритании.
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