Фехтовальщик Нагаев завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх

Россиянин Никита Нагаев занял третье место в соревнованиях по фехтованию на рапирах в категории A на Паралимпийских играх в Токио.

В поединке за бронзовую медаль он победил итальянца Маттео Бетти. Встреча завершилась со счётом 15:11 в пользу нашего атлета.

Нагаев выступает в соревнованиях по фехтованию на колясках среди спортсменов, которые хорошо контролируют движения туловища.