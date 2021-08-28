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Фехтовальщик Нагаев завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх

Всего в активе наших спортсменов уже 35 наград различного достоинства.

28 августа, 09:07
<p>Фото © Паралимпийский комитет России</p>

Фото © Паралимпийский комитет России

Россиянин Никита Нагаев занял третье место в соревнованиях по фехтованию на рапирах в категории A на Паралимпийских играх в Токио.

В поединке за бронзовую медаль он победил итальянца Маттео Бетти. Встреча завершилась со счётом 15:11 в пользу нашего атлета.

Нагаев выступает в соревнованиях по фехтованию на колясках среди спортсменов, которые хорошо контролируют движения туловища.

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Всего на счету россиян уже 35 наград на Паралимпиаде в Токио (12 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых наград). Наша сборная занимает третью позицию в общекомандном зачёте, уступая только Китаю и Великобритании.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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