Пловец Жданов принёс России 12-е золото на Паралимпиаде с мировым рекордом

Роман Жданов завоевал золотую медаль на дистанции 150 метров комплексным плаванием в категории SM4 на Паралимпийских играх в Токио.

В финале он показал результат 2 минуты 21,17 секунды, побив собственный мировой рекорд. Серебро завоевал Ами Омер Дадаон из Израиля, третьим стал японец Такаюки Судзуки.

Для Жданова, выступающего в соревнованиях для спортсменов с физическими нарушениями, медаль стала третьей на Играх в Японии. Ранее он выиграл золото на дистанции 50 метров брассом и стал третьим на стометровке вольным стилем.