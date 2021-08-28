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Пловец Жданов принёс России 12-е золото на Паралимпиаде с мировым рекордом

На нынешних Играх для него эта медаль стала уже третьей. В общекомандном зачёте наши спортсмены по-прежнему третьи.

28 августа, 08:41
<p>Фото © ТАСС / Zuma / Kim Price</p>

Фото © ТАСС / Zuma / Kim Price

Роман Жданов завоевал золотую медаль на дистанции 150 метров комплексным плаванием в категории SM4 на Паралимпийских играх в Токио.

В финале он показал результат 2 минуты 21,17 секунды, побив собственный мировой рекорд. Серебро завоевал Ами Омер Дадаон из Израиля, третьим стал японец Такаюки Судзуки.

Для Жданова, выступающего в соревнованиях для спортсменов с физическими нарушениями, медаль стала третьей на Играх в Японии. Ранее он выиграл золото на дистанции 50 метров брассом и стал третьим на стометровке вольным стилем.

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Всего на счету россиян уже 33 награды на Паралимпиаде в Токио (12 золотых, 7 серебряных и 14 бронзовых наград). Наши атлеты занимают третью позицию в общекомандном зачёте, уступая только Китаю и Великобритании.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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