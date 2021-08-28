Есть 11-е золото: Россиянка Прокофьева победила на Паралимпиаде в Токио в настольном теннисе
Всего в активе наших спортсменов уже 32 награды на соревнованиях в японской столице. В общекомандном зачёте они занимают третье место.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Россиянка Елена Прокофьева завоевала золотую медаль в соревнованиях по настольному теннису в категории "11" на Паралимпийских играх в Токио.
В финале Прокофьева победила француженку Леу Ферне. Встреча завершилась со счётом 11:4, 8:11, 11:8, 11:5 в пользу нашей спортсменки.
Прокофьевой 50 лет, она дважды побеждала на чемпионатах мира и трижды первенствовала на чемпионатах Европы. Россиянка выступает в соревнованиях для спортсменов с интеллектуальными нарушениями.
Всего на счету россиян сейчас 32 медали на Паралимпиаде в Токио (11 золотых, 7 серебряных и 14 бронзовых наград). Наши спортсмены идут на третьей позиции в общекомандном зачёте, уступая только Китаю и Великобритании.
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