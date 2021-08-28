Россиянка Елена Прокофьева завоевала золотую медаль в соревнованиях по настольному теннису в категории "11" на Паралимпийских играх в Токио.

В финале Прокофьева победила француженку Леу Ферне. Встреча завершилась со счётом 11:4, 8:11, 11:8, 11:5 в пользу нашей спортсменки.

Прокофьевой 50 лет, она дважды побеждала на чемпионатах мира и трижды первенствовала на чемпионатах Европы. Россиянка выступает в соревнованиях для спортсменов с интеллектуальными нарушениями.