Россиянка Буткова выиграла бронзу в плавании на Паралимпиаде в Токио
В общекомандном зачёте наши спортсмены идут третьими, уступая только Китаю и Великобритании.
Фото © Паралимпийский комитет России
Наталия Буткова заняла третье место в соревнованиях на дистанции 150 метров комплексным плаванием в категории SM2 на Паралимпийских играх в Токио.
Она финишировала со временем 2 минуты 53,25 секунды. Россиянку опередили две представительницы Китая. Золото выиграла Лю Юй, серебро — Чжоу Яфэй.
Медаль Бутковой, выступающей в соревнованиях для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, стала для России 34-й на Играх в Японии. Всего на счету наших атлетов 12 золотых, 7 серебряных и 15 бронзовых наград. В общекомандном зачёте россияне идут третьими, уступая только Китаю и Великобритании.
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