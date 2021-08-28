Россиянка Буткова выиграла бронзу в плавании на Паралимпиаде в Токио

Наталия Буткова заняла третье место в соревнованиях на дистанции 150 метров комплексным плаванием в категории SM2 на Паралимпийских играх в Токио.

Медаль Бутковой, выступающей в соревнованиях для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, стала для России 34-й на Играх в Японии. Всего на счету наших атлетов 12 золотых, 7 серебряных и 15 бронзовых наград. В общекомандном зачёте россияне идут третьими, уступая только Китаю и Великобритании.