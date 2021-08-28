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Россиянка Буткова выиграла бронзу в плавании на Паралимпиаде в Токио

В общекомандном зачёте наши спортсмены идут третьими, уступая только Китаю и Великобритании.

28 августа, 08:52
<p>Фото © Паралимпийский комитет России</p>

Фото © Паралимпийский комитет России

Наталия Буткова заняла третье место в соревнованиях на дистанции 150 метров комплексным плаванием в категории SM2 на Паралимпийских играх в Токио.

Она финишировала со временем 2 минуты 53,25 секунды. Россиянку опередили две представительницы Китая. Золото выиграла Лю Юй, серебро — Чжоу Яфэй.

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Медаль Бутковой, выступающей в соревнованиях для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, стала для России 34-й на Играх в Японии. Всего на счету наших атлетов 12 золотых, 7 серебряных и 15 бронзовых наград. В общекомандном зачёте россияне идут третьими, уступая только Китаю и Великобритании.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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