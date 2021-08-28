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Васильева принесла России бронзу в фехтовании на Паралимпиаде в Токио

В поединке за третье место она одолела представительницу Китая Сяо Жун.

28 августа, 09:35
<p>Фото © Паралимпийский комитет России</p>

Фото © Паралимпийский комитет России

Россиянка Людмила Васильева выиграла бронзовую медаль в соревнованиях по фехтованию на рапирах в категории B на Паралимпийских играх в Токио.

В поединке за третье место она одолела Сяо Жун из Китая. Встреча завершилась со счётом 15:12 в пользу россиянки.

Васильева выступает в соревнованиях по фехтованию на колясках среди спортсменов, которые плохо контролируют тело, но полноценно используют одну или обе руки.

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Всего на счету россиян уже 36 медалей на Паралимпиаде в Токио (12 золотых, 7 серебряных и 17 бронзовых наград). Наша сборная идёт на третьей позиции в общекомандном зачёте, уступая только соперникам из Китая и Великобритании.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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