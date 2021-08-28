Васильева принесла России бронзу в фехтовании на Паралимпиаде в Токио

Россиянка Людмила Васильева выиграла бронзовую медаль в соревнованиях по фехтованию на рапирах в категории B на Паралимпийских играх в Токио.

В поединке за третье место она одолела Сяо Жун из Китая. Встреча завершилась со счётом 15:12 в пользу россиянки.

Васильева выступает в соревнованиях по фехтованию на колясках среди спортсменов, которые плохо контролируют тело, но полноценно используют одну или обе руки.