Российская пловчиха Павлова стала бронзовой призёркой Паралимпиады в Токио

Россиянка Мария Павлова заняла третье место в соревнованиях на дистанции 200 метров комплексным плаванием в категории SM8 на Паралимпийских играх в Токио.

Она финишировала со временем 2 минуты 48,63 секунды. Золото завоевала американка Джессика Лонг, второй стала Ксения Франческа Палаццо из Мексики.

Васильева выступает в соревнованиях по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.