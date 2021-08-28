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Российская пловчиха Павлова стала бронзовой призёркой Паралимпиады в Токио

В общекомандном зачёте наши спортсмены занимают третье место, проигрывая только Китаю и Великобритании.

28 августа, 10:05
<p>Фото © Паралимпийский комитет России</p>

Фото © Паралимпийский комитет России

Россиянка Мария Павлова заняла третье место в соревнованиях на дистанции 200 метров комплексным плаванием в категории SM8 на Паралимпийских играх в Токио.

Она финишировала со временем 2 минуты 48,63 секунды. Золото завоевала американка Джессика Лонг, второй стала Ксения Франческа Палаццо из Мексики.

Васильева выступает в соревнованиях по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

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На данный момент в активе россиян уже 37 медалей на Паралимпиаде в Токио (12 золотых, 7 серебряных и 18 бронзовых наград). Наша сборная занимает третье место в общекомандном зачёте. Впереди — Китай и Великобритания.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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