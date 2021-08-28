Сборная России выиграла 14 медалей в четвёртый день Паралимпиады в Токио

Сборная России расположилась на третьем месте общекомандного зачёта после четырёх дней соревнований на Паралимпийских играх в Токио. В активе наших спортсменов 40 наград (13 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых).

В субботу, 28 августа, россияне выиграли на соревнованиях в японской столице 14 медалей, в том числе четыре золотые. Победу одержали бегун Александр Яремчук (на дистанции 1500 метров), пловцы Роман Жданов (150 метров комплексом) и Андрей Граничка (100 метров брассом), а также Елена Прокофьева, добившаяся успеха в личном турнире по настольному теннису.

При этом Жданов и Граничка победили в своих дисциплинах с мировыми рекордами. Для Романа медаль стала третьей на Паралимпиаде в Токио, для Андрея — второй.

Кроме того, россияне выиграли в субботу десять бронзовых наград. Отличились бегуны Александр Костин и Анастасия Соловьёва, пловчихи Наталия Буткова и Мария Павлова, мастера настольного тенниса Юрий Ноздрунов, Надежда Пушпашева и Раиса Чебаника, фехтовальщики на рапирах Никита Нагаев и Людмила Васильева, а также Елена Крутова и Алексей Леонов, занявшие третье место в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из лука.