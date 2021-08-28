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Сборная России выиграла 14 медалей в четвёртый день Паралимпиады в Токио

В общекомандном зачёте Игр в японской столице наши спортсмены остаются на третьей позиции.

28 августа, 14:08
<p>Пловец Роман Жданов. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/mission_russian/status/1430519208941600775/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mission_russian</a></p>

Пловец Роман Жданов. Фото © Twitter / mission_russian

Сборная России расположилась на третьем месте общекомандного зачёта после четырёх дней соревнований на Паралимпийских играх в Токио. В активе наших спортсменов 40 наград (13 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых).

В субботу, 28 августа, россияне выиграли на соревнованиях в японской столице 14 медалей, в том числе четыре золотые. Победу одержали бегун Александр Яремчук (на дистанции 1500 метров), пловцы Роман Жданов (150 метров комплексом) и Андрей Граничка (100 метров брассом), а также Елена Прокофьева, добившаяся успеха в личном турнире по настольному теннису.

При этом Жданов и Граничка победили в своих дисциплинах с мировыми рекордами. Для Романа медаль стала третьей на Паралимпиаде в Токио, для Андрея — второй.

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Кроме того, россияне выиграли в субботу десять бронзовых наград. Отличились бегуны Александр Костин и Анастасия Соловьёва, пловчихи Наталия Буткова и Мария Павлова, мастера настольного тенниса Юрий Ноздрунов, Надежда Пушпашева и Раиса Чебаника, фехтовальщики на рапирах Никита Нагаев и Людмила Васильева, а также Елена Крутова и Алексей Леонов, занявшие третье место в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из лука.

На первом месте в общем зачёте идёт сборная Китая, выигравшая 30 золотых медалей (всего 77). Второе место у команды Великобритании, в активе которой 16 наград высшей пробы (всего 43).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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