Дзюдоист Шевченко принёс России 45-ю медаль на Паралимпиаде в Токио
Представители этого вида спорта завоевали уже три награды на Играх в Японии.
© YouTube / "Анапа Регион"
Дзюдоист Анатолий Шевченко завоевал бронзовую медаль Паралимпиады в Токио, победив в решающем поединке классов B1 и B2 немца Оливера Упманна со счётом 11:0.
Добавим, что для представителей дзюдо это уже третья награда на Паралимпиаде в Токио. До этого свои медали завоевали Виктория Потапова (до 48 кг) и Алеся Степанюк (до 52 кг), которые взяли бронзу.
Таким образом, в активе сборной России теперь 14 золотых, 8 серебряных и 23 бронзовые медали. Всего в копилке нашей команды 45 наград самого разного достоинства.
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