Дзюдоист Шевченко принёс России 45-ю медаль на Паралимпиаде в Токио

Дзюдоист Анатолий Шевченко завоевал бронзовую медаль Паралимпиады в Токио, победив в решающем поединке классов B1 и B2 немца Оливера Упманна со счётом 11:0.

Добавим, что для представителей дзюдо это уже третья награда на Паралимпиаде в Токио. До этого свои медали завоевали Виктория Потапова (до 48 кг) и Алеся Степанюк (до 52 кг), которые взяли бронзу.