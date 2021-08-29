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Дзюдоист Шевченко принёс России 45-ю медаль на Паралимпиаде в Токио

Представители этого вида спорта завоевали уже три награды на Играх в Японии.

29 августа, 09:22
<p>© YouTube / "<a href="https://www.youtube.com/channel/UCyx4qgrgVbswk458qAybrjw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Анапа Регион</a>"</p>

© YouTube / "Анапа Регион"

Дзюдоист Анатолий Шевченко завоевал бронзовую медаль Паралимпиады в Токио, победив в решающем поединке классов B1 и B2 немца Оливера Упманна со счётом 11:0.

Добавим, что для представителей дзюдо это уже третья награда на Паралимпиаде в Токио. До этого свои медали завоевали Виктория Потапова (до 48 кг) и Алеся Степанюк (до 52 кг), которые взяли бронзу.

Россиянка Муратова завоевала бронзу в пауэрлифтинге на Паралимпиаде в Токио

Россиянка Муратова завоевала бронзу в пауэрлифтинге на Паралимпиаде в Токио

Таким образом, в активе сборной России теперь 14 золотых, 8 серебряных и 23 бронзовые медали. Всего в копилке нашей команды 45 наград самого разного достоинства.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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