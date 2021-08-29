Россиянка Муратова завоевала бронзу в пауэрлифтинге на Паралимпиаде в Токио

Россиянка Вера Муратова завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в Токио в соревнованиях по пауэрлифтингу в весовой категории до 79 кг.

Победительницей с результатом 141 кг стала представительница Нигерии Босе Омолайо. Серебряную медаль завоевала украинка Наталья Олейник, которая показала результат 133 кг. Наша же спортсменка остановилась на отметке 132 кг.