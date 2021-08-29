Россиянка Муратова завоевала бронзу в пауэрлифтинге на Паралимпиаде в Токио
Теперь в активе наших спортсменов 42 медали на Играх в японской столице.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Россиянка Вера Муратова завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в Токио в соревнованиях по пауэрлифтингу в весовой категории до 79 кг.
Победительницей с результатом 141 кг стала представительница Нигерии Босе Омолайо. Серебряную медаль завоевала украинка Наталья Олейник, которая показала результат 133 кг. Наша же спортсменка остановилась на отметке 132 кг.
Добавим, что теперь в активе сборной России 42 медали: 14 золотых, 7 серебряных и 21 бронзовая. Наша команда по-прежнему располагается на третьем месте.
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