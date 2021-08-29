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Россиянка Муратова завоевала бронзу в пауэрлифтинге на Паралимпиаде в Токио

Теперь в активе наших спортсменов 42 медали на Играх в японской столице.

29 августа, 08:48
<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Россиянка Вера Муратова завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в Токио в соревнованиях по пауэрлифтингу в весовой категории до 79 кг.

Победительницей с результатом 141 кг стала представительница Нигерии Босе Омолайо. Серебряную медаль завоевала украинка Наталья Олейник, которая показала результат 133 кг. Наша же спортсменка остановилась на отметке 132 кг.

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Добавим, что теперь в активе сборной России 42 медали: 14 золотых, 7 серебряных и 21 бронзовая. Наша команда по-прежнему располагается на третьем месте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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