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Вице-президент Федерации рафтинга Алтая трагически погиб во время сплава по реке

Эвакуировать его тело и туристов, с которыми был 32-летний мужчина, планируется при помощи вертолёта.

29 августа, 07:58
<p>Фото © ВКонтакте / <a href="https://vk.com/ru_splav" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Водный туризм: споры, байки, фильмы, фото</a></p>

Фото © ВКонтакте / Водный туризм: споры, байки, фильмы, фото

Во время сплава по горной реке на Алтае погиб 32-летний вице-президент алтайской Федерации рафтинга Кирилл Косогоров. Он был вместе с группой туристов и шёл по маршруту высокой сложности по реке Башкаус.

Как пишет Mash, река была бурная. Во время рафтинга лодка перевернулась, и Кирилл ушёл под воду. Спортсмены вытащили его на берег, но было уже поздно. Сейчас группе нужна эвакуация. МЧС планирует отправить на место вертолёт, так как нижнее ущелье Башкауса считается труднодоступным районом.

Отметим, что Косогоров был чемпионом по гребному слалому. Он увлёкся рафтингом более десяти лет назад. И за это время принял участие во многих экспедициях, которые проходили на территории России и за границей.

Китайская студентка погибла во время рафтинга в сочинских горах

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А в Калининграде 28 августа во время тренировочного матча с "Балтикой-М" погиб вратарь команды "Красная звезда" из Советска 23-летний Александр Шишмарёв. Позже стали известны подробности трагедии.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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