Вице-президент Федерации рафтинга Алтая трагически погиб во время сплава по реке

Во время сплава по горной реке на Алтае погиб 32-летний вице-президент алтайской Федерации рафтинга Кирилл Косогоров. Он был вместе с группой туристов и шёл по маршруту высокой сложности по реке Башкаус.

Как пишет Mash, река была бурная. Во время рафтинга лодка перевернулась, и Кирилл ушёл под воду. Спортсмены вытащили его на берег, но было уже поздно. Сейчас группе нужна эвакуация. МЧС планирует отправить на место вертолёт, так как нижнее ущелье Башкауса считается труднодоступным районом.