Футболист-любитель умер после столкновения во время матча в Калининграде

В Калининграде вратарь любительской команды "Красная Звезда" из Советская умер после столкновения с нападающим "Балтики-М" во время товарищеского матча. Об этом сообщает региональная федерация футбола (КОФФ).

"Сегодня во время тренировочного спарринга между командами "Балтика-М" и «Красная Звезда» (Советск) произошла трагедия. В столкновении с футболистом хозяев тяжелую травму получил вратарь команды гостей Александр Шишмарев. Помощь, оперативно и в полном объеме оказанная врачами "Балтики", не помогла. Прибывшая бригада Скорой в течение часа боролась за жизнь Александра, но спасти его не удалось…, — говорится в сообщении.