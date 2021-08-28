Футболист-любитель умер после столкновения во время матча в Калининграде
Врачи в течение часа боролись за жизнь спортсмена, однако спасти его не смогли.
Александр Шишмарев. Фото © Соцсети
В Калининграде вратарь любительской команды "Красная Звезда" из Советская умер после столкновения с нападающим "Балтики-М" во время товарищеского матча. Об этом сообщает региональная федерация футбола (КОФФ).
"Сегодня во время тренировочного спарринга между командами "Балтика-М" и «Красная Звезда» (Советск) произошла трагедия. В столкновении с футболистом хозяев тяжелую травму получил вратарь команды гостей Александр Шишмарев. Помощь, оперативно и в полном объеме оказанная врачами "Балтики", не помогла. Прибывшая бригада Скорой в течение часа боролась за жизнь Александра, но спасти его не удалось…, — говорится в сообщении.
Федерация футбола и всё футбольное сообщество региона выразило соболезнования родным и близким Шишмарева. Расходы на организацию похорон покроют КОФФ и представители некоторых любительских команд области.
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