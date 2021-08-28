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Футболист-любитель умер после столкновения во время матча в Калининграде

Врачи в течение часа боролись за жизнь спортсмена, однако спасти его не смогли.

28 августа, 19:37
<p>Александр Шишмарев. Фото © Соцсети</p>

Александр Шишмарев. Фото © Соцсети

В Калининграде вратарь любительской команды "Красная Звезда" из Советская умер после столкновения с нападающим "Балтики-М" во время товарищеского матча. Об этом сообщает региональная федерация футбола (КОФФ).

"Сегодня во время тренировочного спарринга между командами "Балтика-М" и «Красная Звезда» (Советск) произошла трагедия. В столкновении с футболистом хозяев тяжелую травму получил вратарь команды гостей Александр Шишмарев. Помощь, оперативно и в полном объеме оказанная врачами "Балтики", не помогла. Прибывшая бригада Скорой в течение часа боролась за жизнь Александра, но спасти его не удалось…, — говорится в сообщении.

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Федерация футбола и всё футбольное сообщество региона выразило соболезнования родным и близким Шишмарева. Расходы на организацию похорон покроют КОФФ и представители некоторых любительских команд области.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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