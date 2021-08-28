Байден предупредил об угрозе новой атаки на аэропорт Кабула в ближайшие 36 часов

Угроза атак террористов на международный аэропорт Кабула остаётся высокой. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Глава Белого дома уточнил, что американские военные считают "весьма вероятной" новую атаку боевиков на воздушную гавань афганской столицы в ближайшие 24-36 часов.

"Ситуация на местах продолжает оставаться крайне опасной, угроза террористических атак на аэропорт остаётся высокой. Наши военачальники сообщили мне, что атака весьма вероятна в следующие 24-36 часов", — сказано в письменном заявлении американского лидера.

Кроме того, Байден добавил, что Вооружённые силы США продолжат наносить авиаудары по боевикам группировки ИГИЛ*. Уточняется, что глава государства обсудил со своей командой по национальной безопасности удар, нанесённый накануне американскими военными в афганской провинции Нангархар. По данным Пентагона, в результате операции были уничтожены два боевика.

"Я сказал, что мы будем преследовать группировку, ответственную за нападение на наших военных и невинных гражданских в Кабуле (речь о теракте в Кабуле 26 августа), и мы это сделали. Этот удар не был последним", — подчеркнул Байден.