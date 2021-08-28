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Посол РФ в Кабуле заявил о непримиримой борьбе между "Талибаном" и ИГИЛ

Дмитрий Жирнов назвал теракт в афганской столице репутационным уколом по новой власти страны.

28 августа, 19:21
<p>Фото © ТАСС / ZEPA / STRINGER</p>

Фото © ТАСС / ZEPA / STRINGER

Совершением теракта в аэропорту Кабула "ИГИЛ"* бросило вызов не США, а "Талибану"*, между ними идёт непримиримая борьба, сообщил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

"Борьба непримиримая. Если действительно в аэропорту было ИГИЛ, то оно бросило вызов сейчас не столько США, сколько талибам. Потому что талибы взяли на себя ответственность за Афганистан. И в каком-то смысле то, что произошло, это репутационный укол и по талибам тоже", — объяснил дипломат в эфире программы "Соловьёв LIive".

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Напомним, что первый теракт в столице Афганистана произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. Затем последовало ещё несколько взрывов. Захватившее в августе Афганистан движение "Талибан" заявило о непричастности к этому. Позднее ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракты. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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