Посол РФ в Кабуле заявил о непримиримой борьбе между "Талибаном" и ИГИЛ
Дмитрий Жирнов назвал теракт в афганской столице репутационным уколом по новой власти страны.
Фото © ТАСС / ZEPA / STRINGER
Совершением теракта в аэропорту Кабула "ИГИЛ"* бросило вызов не США, а "Талибану"*, между ними идёт непримиримая борьба, сообщил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.
"Борьба непримиримая. Если действительно в аэропорту было ИГИЛ, то оно бросило вызов сейчас не столько США, сколько талибам. Потому что талибы взяли на себя ответственность за Афганистан. И в каком-то смысле то, что произошло, это репутационный укол и по талибам тоже", — объяснил дипломат в эфире программы "Соловьёв LIive".
Напомним, что первый теракт в столице Афганистана произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. Затем последовало ещё несколько взрывов. Захватившее в августе Афганистан движение "Талибан" заявило о непричастности к этому. Позднее ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракты. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0