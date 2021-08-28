Посол РФ в Кабуле заявил о непримиримой борьбе между "Талибаном" и ИГИЛ

"Борьба непримиримая. Если действительно в аэропорту было ИГИЛ, то оно бросило вызов сейчас не столько США, сколько талибам. Потому что талибы взяли на себя ответственность за Афганистан. И в каком-то смысле то, что произошло, это репутационный укол и по талибам тоже", — объяснил дипломат в эфире программы "Соловьёв LIive".