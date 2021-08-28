Талибы назвали авиаудары США атакой на афганскую территорию

Радикальное движение "Талибан"* осудило авиаудары США по объектам ИГИЛ* в Афганистане, назвав их атакой на территорию страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя организации Забихуллу Муджахида.

"США должны были предупредить нас, прежде чем совершать авиаудар. Это была очевидная атака на территорию Афганистана. Два человека погибли, две женщины и ребёнок получили ранения", — сказал он и добавил, что "очень скоро" аэропорт Кабула будет под полным контролем Пентагона.

Напомним, сегодня, 28 августа, Пентагон заявил о ликвидации двух главарей ИГИЛ в Афганистане. В ведомстве уточнили, что в результате авиаудара никто из гражданского населения не пострадал.