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Талибы назвали авиаудары США атакой на афганскую территорию

Боевики заявили, что американцы должны были их предупредить перед поражением целей.

28 августа, 17:57
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Abdul Khaliq</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Abdul Khaliq

Радикальное движение "Талибан"* осудило авиаудары США по объектам ИГИЛ* в Афганистане, назвав их атакой на территорию страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя организации Забихуллу Муджахида.

"США должны были предупредить нас, прежде чем совершать авиаудар. Это была очевидная атака на территорию Афганистана. Два человека погибли, две женщины и ребёнок получили ранения", — сказал он и добавил, что "очень скоро" аэропорт Кабула будет под полным контролем Пентагона.

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Напомним, сегодня, 28 августа, Пентагон заявил о ликвидации двух главарей ИГИЛ в Афганистане. В ведомстве уточнили, что в результате авиаудара никто из гражданского населения не пострадал.

Атаки США начали после того, как 26 августа у аэропорта в Кабуле прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот воздушной гавани, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракты. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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