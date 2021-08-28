Байден дал американским военным карт-бланш на удары по ИГИЛ в Афганистане

Вооружённые силы США могут без одобрения Белого дома наносить удары по любым целям, связанным с ИГИЛ* в Афганистане. Такое разрешение дал президент страны Джо Байден, сообщает газета Politico со ссылкой на американских чиновников.

"Если мы найдём новые [цели ИГИЛ], то мы их атакуем", — заявил один из неназванных источников издания.

По его словам, Пентагон и раньше обладал полномочиями атаковать без предварительного одобрения Белого дома, однако президент подтвердил их в инструкциях военным. Отмечается, что в ближайшие дни по целям террористической организации будут нанесены новые авиаудары.

Напомним, сегодня, 28 августа, Пентагон заявил о ликвидации двух главарей ИГИЛ в Афганистане. В ведомстве уточнили, что в результате авиаудара никто из гражданского населения не пострадал.