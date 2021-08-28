Байден дал американским военным карт-бланш на удары по ИГИЛ в Афганистане
При этом Пентагон и раньше обладал подобным правом, а глава государства лишь подтвердил его в инструкциях.
Фото © Twitter / President Biden
Вооружённые силы США могут без одобрения Белого дома наносить удары по любым целям, связанным с ИГИЛ* в Афганистане. Такое разрешение дал президент страны Джо Байден, сообщает газета Politico со ссылкой на американских чиновников.
"Если мы найдём новые [цели ИГИЛ], то мы их атакуем", — заявил один из неназванных источников издания.
По его словам, Пентагон и раньше обладал полномочиями атаковать без предварительного одобрения Белого дома, однако президент подтвердил их в инструкциях военным. Отмечается, что в ближайшие дни по целям террористической организации будут нанесены новые авиаудары.
Напомним, сегодня, 28 августа, Пентагон заявил о ликвидации двух главарей ИГИЛ в Афганистане. В ведомстве уточнили, что в результате авиаудара никто из гражданского населения не пострадал.
Атаки США начали после того, как 26 августа у аэропорта в Кабуле прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот воздушной гавани, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракты. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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