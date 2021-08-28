Бориса Джонсона уличили в переписках с саудовским принцем по личному телефону

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон общался с бизнесменами и высокопоставленными иностранными государственными деятелями, в том числе наследным принцем Саудовской Аравии, по личному телефону, что является нарушением требований. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

Отмечается, что Джонсон обсуждал с принцем Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом возможную сделку по продаже английского футбольного клуба "Ньюкасл", используя текстовые сообщения. По информации издания, дискуссия о покупке команды саудовскими инвесторами длилась несколько лет, однако в прошлом году была прекращена из-за "неопределённости".