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Бориса Джонсона уличили в переписках с саудовским принцем по личному телефону

Стороны обсуждали возможную сделку по продаже английского футбольного клуба "Ньюкасл".

28 августа, 16:28
<p>Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/borisjohnson/photos/10157984630841317" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Boris Johnson</a></p>

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © Facebook / Boris Johnson

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон общался с бизнесменами и высокопоставленными иностранными государственными деятелями, в том числе наследным принцем Саудовской Аравии, по личному телефону, что является нарушением требований. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

Отмечается, что Джонсон обсуждал с принцем Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом возможную сделку по продаже английского футбольного клуба "Ньюкасл", используя текстовые сообщения. По информации издания, дискуссия о покупке команды саудовскими инвесторами длилась несколько лет, однако в прошлом году была прекращена из-за "неопределённости".

Ранее в Саудовской Аравии отвергли обвинения в шпионаже через программу Pegasus. Королевство прежде было названо среди стран, которые якобы занимались слежкой посредством такого ПО.

Стало известно о слежке за журналистами и политиками со всего мира через программу Pegasus

Стало известно о слежке за журналистами и политиками со всего мира через программу Pegasus

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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