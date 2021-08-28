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В Рособрнадзоре развеяли опасения родителей по поводу изменений в ЕГЭ

Нововведения, озвученные ранее, будут направлены на получение учениками практических знаний, которые они смогут применить в жизни.

28 августа, 16:15
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

Революционных изменений в системе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не будет, однако задания почти по всем предметам будут несколько подкорректированы. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Надо сказать, что в этом году у нас будут действительно изменения практически по всем предметам, кроме информатики. Я бы хотел сразу беспокойство родителей немного успокоить — каких-то революционных изменений мы вводить не предполагаем", — сказал он в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.

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Однако Музаев поспешил заверить родителей школьников, что о каких-то глобальных изменениях речи не идёт. Они будут направлены на то, чтобы ученики не заучивали даты и формулы, а смогли в дальнейшем применять полученные знания на практике. Вводить изменения планируется поэтапно в течение 2022, 2023 и 2024 годов, ведь дополнительный стресс у учащихся, родителей и учителей никому не нужен, заметил глава ведомства.

Ранее Лайф рассказывал, что документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2022 года, будут опубликованы уже осенью на официальном сайте ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений". Изменения по предметам экзамена будут проходить с учётом предложений, поступавших от участников, их родителей и учителей экзаменационной кампании 2021 года.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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