Старшая сестра убитой в Тюмени школьницы хочет стать опекуном других детей семьи
По её мнению, сестре и брату-близнецу с родным человеком будет лучше, чем с другими малознакомыми людьми.
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Старшая сестра убитой в Тюмени восьмилетней школьницы решила взять опекунство над другими детьми в семье — девочкой и братом-близнецом погибшей, которые в данный момент находятся в реабилитационном центре.
18-летняя Татьяна не обладает своей недвижимостью, но сама обеспечивает себя. По её мнению, детям будет лучше в своей семье, чем с другими малознакомыми людьми.
"Есть вариант оформить опеку и попечительство на Татьяну с проживанием в доме бабушки на улице Локомотивной. Дети и раньше проживали там, а Настя два года училась в лицее № 34, который находится в районе Маяк", — сообщила kp.ru юрист Марина Козырь, к которой обратились волонтёры с просьбой помочь в оформлении документов для опеки.
Напомним, история исчезновения школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. 19 августа ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца, он уже признался в убийстве, кроме того, ДНК-экспертиза подтвердила его причастность. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день, в момент совершения злодеяния он мог быть пьян. Теперь мужчина проверяется на причастность к убийству ещё одной школьницы, которая погибла в 2011 году в Нягане, где он работал помощником участкового.
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