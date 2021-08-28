Старшая сестра убитой в Тюмени школьницы хочет стать опекуном других детей семьи

Старшая сестра убитой в Тюмени восьмилетней школьницы решила взять опекунство над другими детьми в семье — девочкой и братом-близнецом погибшей, которые в данный момент находятся в реабилитационном центре.

18-летняя Татьяна не обладает своей недвижимостью, но сама обеспечивает себя. По её мнению, детям будет лучше в своей семье, чем с другими малознакомыми людьми.