Талибы установили новые блокпосты у аэропорта Кабула
КПП оборудованы внедорожниками и приборами ночного видения.
Фото © ТАСС / AP Photo / Rahmat Gul
Участники радикальной исламистской организации "Талибан"* разместили дополнительные силы у аэропорта Кабула, чтобы предотвратить скопление больших толп людей после произошедшего там недавно теракта. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).
Талибы создали новые контрольно-пропускные пункты (КПП) на подступах к воздушной гавани. На некоторых блокпостах, базирующихся на дорогах, в распоряжении боевиков имеются захваченные у афганских сил безопасности армейские внедорожники Humvee и очки ночного видения. Агентство уточняет, что на фоне передвижения радикалов есть изменения и в жизни мирного населения страны. В частности, опустели те районы, где в течение последних двух недель собирались толпы людей в надежде покинуть страну.
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Напомним, 26 августа у воздушной гавани Кабула прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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