Талибы установили новые блокпосты у аэропорта Кабула

Участники радикальной исламистской организации "Талибан"* разместили дополнительные силы у аэропорта Кабула, чтобы предотвратить скопление больших толп людей после произошедшего там недавно теракта. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

Талибы создали новые контрольно-пропускные пункты (КПП) на подступах к воздушной гавани. На некоторых блокпостах, базирующихся на дорогах, в распоряжении боевиков имеются захваченные у афганских сил безопасности армейские внедорожники Humvee и очки ночного видения. Агентство уточняет, что на фоне передвижения радикалов есть изменения и в жизни мирного населения страны. В частности, опустели те районы, где в течение последних двух недель собирались толпы людей в надежде покинуть страну.