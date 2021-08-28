НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Талибы установили новые блокпосты у аэропорта Кабула

КПП оборудованы внедорожниками и приборами ночного видения.

28 августа, 15:59
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Rahmat Gul</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Rahmat Gul

Участники радикальной исламистской организации "Талибан"* разместили дополнительные силы у аэропорта Кабула, чтобы предотвратить скопление больших толп людей после произошедшего там недавно теракта. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

Талибы создали новые контрольно-пропускные пункты (КПП) на подступах к воздушной гавани. На некоторых блокпостах, базирующихся на дорогах, в распоряжении боевиков имеются захваченные у афганских сил безопасности армейские внедорожники Humvee и очки ночного видения. Агентство уточняет, что на фоне передвижения радикалов есть изменения и в жизни мирного населения страны. В частности, опустели те районы, где в течение последних двух недель собирались толпы людей в надежде покинуть страну.

"Катастрофа для человечества": Британцев возмутило поведение Байдена на пресс-конференции по теракту в Кабуле

"Катастрофа для человечества": Британцев возмутило поведение Байдена на пресс-конференции по теракту в Кабуле

Напомним, 26 августа у воздушной гавани Кабула прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Британия разрешила эвакуировать из Кабула 200 собак и кошек после жалобы зоозащитника

Британия разрешила эвакуировать из Кабула 200 собак и кошек после жалобы зоозащитника

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Экипаж турецкого самолёта принял роды у афганской беженки во время полёта

сегодня в 16:24

Талибы попросили США оставить дипломатов после вывода американских войск из Афганистана

вчера в 20:45

В ЛНР стартовал приём заявок желающих очно проголосовать на выборах в Госдуму

сегодня в 16:37

Эксперты ICAO не захотели общаться с Протасевичем во время визита в Минск

сегодня в 16:35

Бориса Джонсона уличили в переписках с саудовским принцем по личному телефону

сегодня в 16:28

Новости партнеров

Layer 1