"Катастрофа для человечества": Британцев возмутило поведение Байдена на пресс-конференции по теракту в Кабуле
По их мнению, его предшественник Дональд Трамп был бы лучшим командиром, а Байдену нужно проверить когнитивные способности.
Фото © AP
Читатели британской газеты Daily Mail выразили возмущение из-за поведения президента США Джо Байдена во время пресс-конференции, посвящённой событиям в Афганистане. По их мнению, на фото с брифинга он выглядит неискренним и несерьёзно относится к трагедии в Кабуле, где в результате теракта погибло 13 американских военных и множество мирных жителей.
"Он вообще осознаёт, что всё это взаправду? Что люди гибнут, а ситуация продолжает накаляться? Вытащите этого дурака из Белого дома и верните Трампа до того, как Америка проиграет ещё одну войну", — призвал один из читателей.
Комментаторы заявили, что экс-президент США Дональд Трамп был бы лучшим командиром, а Байдену нужно проверить свои когнитивные способности. Некоторые даже сравнили позу Байдена с позой эмбриона.
"Очевидно же, что он морально и физически не готов выполнять обязанности главы государства… Он катастрофа для всего человечества!" — драматизирует Endofcorona.
Некоторые читатели заступились за американского президента и сказали, что его расстроенное и потерянное выражение лица на фото с пресс-конференции говорит о сильных переживаниях, а не о слабости и равнодушии. Несколько читателей в этом обсуждении упомянули и Россию. По их мнению, Москва наслаждается "этим жалким шоу" и скоро получит ключи от Белого дома.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Произошедшее вызвало волну критики в адрес американского президента. В частности, на него ополчился экс-лидер Штатов Дональд Трамп, заявив, что ситуация в Афганистане стала одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — не что иное, как капитуляция. Лайф также разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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