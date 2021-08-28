Читатели британской газеты Daily Mail выразили возмущение из-за поведения президента США Джо Байдена во время пресс-конференции, посвящённой событиям в Афганистане. По их мнению, на фото с брифинга он выглядит неискренним и несерьёзно относится к трагедии в Кабуле, где в результате теракта погибло 13 американских военных и множество мирных жителей.

"Он вообще осознаёт, что всё это взаправду? Что люди гибнут, а ситуация продолжает накаляться? Вытащите этого дурака из Белого дома и верните Трампа до того, как Америка проиграет ещё одну войну", — призвал один из читателей.

Комментаторы заявили, что экс-президент США Дональд Трамп был бы лучшим командиром, а Байдену нужно проверить свои когнитивные способности. Некоторые даже сравнили позу Байдена с позой эмбриона.

"Очевидно же, что он морально и физически не готов выполнять обязанности главы государства… Он катастрофа для всего человечества!" — драматизирует Endofcorona.

Некоторые читатели заступились за американского президента и сказали, что его расстроенное и потерянное выражение лица на фото с пресс-конференции говорит о сильных переживаниях, а не о слабости и равнодушии. Несколько читателей в этом обсуждении упомянули и Россию. По их мнению, Москва наслаждается "этим жалким шоу" и скоро получит ключи от Белого дома.